Seat es torna a encallar a la Xina

L’aterratge de Seat a la Xina torna a estar en perill. Segons han explicat fonts sindicals a l’ARA, el grup Volkswagen vol apartar la marca de Martorell dels seus plans al gegant asiàtic. Uns plans que s’havien anunciat a so de bombo i platerets durant l’any 2019 com a part de l’estratègia de globalització de la marca catalana.

Ara aquestes fonts asseguren que els plans estan paralitzats. Per la seva banda, fonts oficials de Seat es limiten a dir que el grup Volkswagen està revisant la seva estratègia global i la de les seves marques, també a la Xina. Ara com ara, indiquen aquestes fonts, algunes parts del pla estratègic s’estan redefinint i, dins d’aquestes actuacions, Seat també està revisant aspectes vinculats a aquest projecte.

L’últim acord especificava la introducció de la marca catalana a la Xina l’any 2021, però, a més, també preveia impulsar un centre de recerca i desenvolupament (R+D) a la Xina i destinar models elèctrics a la marca de Martorell. No és el primer cop que la marca de Martorell s’encalla en l’intent d’assaltar el mercat xinès. L’any 2011 el llavors president de la companyia, James Muir, va anunciar al Saló de l’Automòbil de Xangai que la companyia començaria a vendre cotxes a la Xina el 2012. Però l’aventura no va durar gaire i el 2014 Seat va deixar d’exportar cotxes a la Xina després d’un descens en picat de les vendes. El següent pas era aconseguir que el grup Volkswagen autoritzés la fabricació de models de la marca catalana a les seves fàbriques xineses.

El pla semblava que anava bé i, ja amb Luca de Meo a la presidència de Seat, es va firmar a Berlín un acord pel qual la marca de Martorell s’unia a la joint venture de Volkswagen Group China i JAC. El consorci alemany hi va donar la màxima rellevància. De fet, a l’acte de signatura hi van assistir la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el primer ministre xinès, Li Keqiang. L’acord preveia diversos aspectes, entre els quals la introducció de la marca Seat a la Xina. L’acord el van firmar el llavors president de Seat, Luca de Meo; el president del grup Volkswagen a la Xina, Jochem Heizmann, i el president de JAC -l’empresa xinesa sòcia del grup Volkswagen al gegant asiàtic-, An Jin. “Un dia històric que permetrà globalitzar la marca”, deia aleshores Luca de Meo.

L’executiu italià ja no és president de la marca de Martorell i al juliol s’incorporarà al grup Renault, però la seva marxa no té res a veure amb la frenada al mercat xinès. Malgrat això, una font que el coneix bé afirma que “són coses que ajuden a fer que una persona marxi”.

Acord a Madrid

En qualsevol cas, l’acord semblava que anava per bon camí i només uns mesos després, el novembre del 2018, s’escenificava de nou al Palau de la Moncloa, a Madrid, amb una ratificació que signaven el president del grup Volkswagen, Herbert Diess; el president de JAC, An Jin, i el president de Seat, Luca de Meo, en un acte al qual van assistir el president de la Xina, Xi Jinping -que estava de visita oficial a Espanya- i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Els plans van seguir el seu ritme i el maig del 2019 una delegació governamental xinesa va visitar la fàbrica i el centre tècnic de Martorell i el Seat Metropolis Lab del Barcelona Tech City. Els representants xinesos es van reunir amb el president del grup Volkswagen, Herbert Diess, i el de Seat, Luca de Meo. Dins de tot aquest pla, Seat, que té més de 1.000 enginyers al centre tècnic de Martorell, havia d’aportar al negoci xinès del grup sobretot la seva experiència en disseny i en R+D.

Ara tots aquests plans estan en revisió al grup Volkswagen. De fet, a l’últim Saló de Frankfurt, el setembre passat, el grup, que habitualment ja revisa periòdicament els seus plans estratègics, va anunciar que calia refer els plans en un moment en què el món de l’automòbil està canviant radicalment per la limitació de les emissions i les sancions que hi aniran associades, l’electrificació de l’automòbil, la digitalització i també els nous models de mobilitat.

A més, el mercat mundial de l’automòbil està en un moment de contracció, també a la Xina, amb un descens generalitzat de les vendes. A aquesta situació general s’hi afegeixen altres canvis que es viuen dins del grup Volkswagen, més centrat en la rendibilitat que en els volums, i el paper que ha de tenir cada marca dins del consorci alemany.