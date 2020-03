Seat treballa per assegurar la liquiditat per fer front al coronavirus

Seat treballa per reforçar la seva liquiditat davant la incertesa provocada per la pandèmia del coronavirus. El president en funcions de la multinacional catalana i vicepresident de finances, Carsten Isensee, ha apuntat que des de Seat treballaran "de manera molt intensa" per afrontar reptes com la caiguda dels mercats i els efectes del Covid-19, una pandèmia que fa impossible fer una "estimació fiable" sobre l'impacte en l'economia mundial i en els resultats de Seat.

"En aquest context, l'aplicació de mesures per assegurar la liquiditat serà de màxima importància mentre segueixi la crisi", ha dit Isensee, que ha afegit que quan l'epidèmia passi "la prioritat serà reprendre com més aviat millor la producció i les vendes".

De cara a l'any 2020, Seat ha assenyalat en un comunicat que la indústria de l'automòbil està "en el moment més important de transformació de la història", amb reptes com el vehicle elèctric, els objectius de reducció d'emissions, la nova mobilitat i un escenari macroeconòmic "advers", augmentat pel "greu impacte" del coronavirus, que ha obligat l'empresa a presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per tota la plantilla.

La marca amb fàbrica a Martorell ha informat dels seus resultats del 2019, que va tancar amb un benefici net de 346 milions d'euros, fet que suposa un increment del 17,5% en comparació amb els 294 milions que va guanyar el 2018. Aquest significatiu increment dels guanys anuals s'explica pels ingressos més alts derivats de la comercialització de vehicles amb més marge i també pel superior volum mundial de matriculacions. L'empresa pagarà a cada empleat 1.550 euros a l'abril com a paga extraordinària per beneficis.

La firma de Martorell va comptabilitzar una xifra de negoci d'11.157 milions d'euros, amb un increment de l'11,7% en la comparativa amb els ingressos de 9.991 milions del 2018. El 2019 la companyia va fabricar un total de 592.019 vehicles, cosa que suposa un rècord i un augment del 12,1%. A la fàbrica de Martorell, que va treballar al 90% de la seva capacitat, el volum va ser de 500.005 vehicles produïts, un 5,4% més, "tot i l'aturada en la producció per l'incendi a les instal·lacions d'un proveïdor", Faurecia.

Seat començarà a produir aquest any a Martorell la nova generació del León, tant de la marca Seat com de Cupra, i també iniciarà la fabricació del Cupra Formentor. A més, començarà per primera vegada a muntar vehicles electrificats, amb les versions híbrides endollables del León.

1.259 milions d'inversió

La marca, propietat del consorci alemany Volkswagen, va destinar 1.259 milions d'euros durant l'any passat a inversions, la qual cosa suposa un increment del 3% respecte a la partida del 2018 i un rècord històric. Aquesta inversió va anar a parar, principalment, al desenvolupament de nous models.

Davant aquestes dades, el president de l'empresa ha ressaltat l'esforç realitzat en l'optimització de despesa, aconseguint un alt nivell d'eficiència en el cost dels productes, en el foment de la innovació entre els proveïdors i en el control dels costos indirectes. "Els nostres objectius principals a llarg termini són incrementar la rendibilitat de la gamma, guanyar en eficiència i millorar el marge operatiu", ha assenyalat Isensee.



La previsió de la companyia, en el marc de la seva estratègia global, és mirar cap a l'Amèrica Llatina, "amb l'ambició de créixer en aquesta regió en el futur". Alhora manté el seu objectiu principal de millorar la rendibilitat de les vendes i d'estabilitzar la quota de mercat.

Cupra, marca estratègica

El vicepresident comercial de Seat i conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths, ha destacat que aquesta segona marca representa una "prioritat estratègica" per a Seat i ha subratllat que l'objectiu és arribar a una facturació anual de 1.000 milions d'euros quan tots els seus models s'hagin llançat al mercat.