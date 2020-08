Seat unifica en un nou centre tots els processos previs a la fabricació

Seat ha construït un nou edifici de 3.000 metres quadrats al taller 3, a la seva planta de Martorell, on unificarà tots el processos i activitats prèvies a la producció d'un nou model, segons ha informat aquest dijous la companyia.

El nou centre compta amb aplicacions de realitat virtual i un laboratori d'impressió 3D, entre altres solucions de tecnologia punta pròpies de la indústria 4.0, que permeten imprimir peces dels prototips i dels models de presèrie, avançant així els terminis per al llançament de nous models.

El nou edifici inclou també la sala de disseny per a la fabricació, on hi ha diferents àrees de l'empresa, com R+D, qualitat, processos i fabricació, i en la qual treballen més de 250 professionals del centre de prototips de desenvolupament (CPD). Allà s'analitza el nou producte i es millora en les primeres fases de la conceptualització.

"La transformació del nostre centre de prototips de desenvolupament ens permet treballar amb total eficiència en el desenvolupament i llançament de nous models", explica Anabel Andión, responsable del CPD de Seat.

El CPD de Seat es va inaugurar el 2007 i és el nexe d'unió entre les àrees de R+D de l'empresa i la producció. En tretze anys d'existència, en aquest centre s'han desenvolupat 13 concept cars i s'ha treballat en 5.235 presèries, 2.472 prototips de prova i 224 models tècnics.

El centre és l'únic que hi ha en una planta espanyola de l'automoció per desenvolupar nous models. L'espai forma part del pla d'inversions de 5.000 milions d'euros anunciat recentment per la companyia.