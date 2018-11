L'Estat aprova 6.331 milions d'euros per a la Seguretat Social per pagar l'extra de Nadal dels pensionistes

La caixa de la Tresoreria de la Seguretat Social no pot fer front al pagament de la paga extraordinària de Nadal dels pensionistes. Com ja va fer al juny, el govern espanyol ha aprovat aquest divendres la concessió d'un préstec de 6.331 milions d'euros a la Seguretat Social per abonar la paga extra de Nadal i també l'ordinària de novembre, segons ha anunciat la ministra i portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celáa, després del consell de ministres. La nòmina pujarà fins als 18.000 milions d'euros.

Amb el nou préstec, l'executiu de Pedro Sánchez, evita recórrer al Fons de Reserva de la Seguretat Social, en què només queden poc més de 8.000 milions d'euros. "Tenim molt en compte la sostenibilitat de les finances i el sistema", ha subratllat Celáa. La portaveu del govern socialista ha atribuït a la gestió de l'anterior govern del PP que el Fons de Reserva estigui a un nivell tan baix.

Celáa també ha anunciat que l'Institut del Crèdit Oficial (ICO) tornarà a concedir crèdits als ajuntaments després d'haver-los suspès el 2012 per "l'alt risc" que tenien les línies de crèdit pels organismes territorials. "És molt important que els 8.000 ajuntaments puguin accedir al crèdit", ha subratllat la ministra.