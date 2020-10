Service Point lliga la compra de Scytl i garantirà els llocs de treball

El grup irlandès Paragon ha anunciat finalment la compra de la companyia catalana de vot electrònic Scytl. Ho va fer dijous a través d’un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de la seva altra participada a l’Estat, la companyia de reprografia Service Point. Amb aquesta operació, Paragon garanteix el futur immediat de Scytl i salva els prop de 140 treballadors del concurs de creditors que es va posar en marxa el desembre de l’any passat.

Com va avançar l’ARA, a finals de setembre els principals creditors de la tecnològica van donar llum verda a l’oferta de la multinacional per adquirir Scytl, i després de tancar els serrells amb alguns dels bancs l’operació ha tirat endavant. La compra també inclou la plataforma de consultes ciutadanes Civiti (en un principi va ser un projecte conjunt amb Telefónica) i les filials de l’empresa barcelonina als Estats Units, el Canadà, Austràlia, Suïssa, França i els Països Baixos.

A més, amb la integració Scytl canviarà de nom i es passarà a dir Scytl Election Technologies. La companyia arrossegava un deute d’uns 75 milions amb els bancs, que finalment han acceptat l’oferta de 3 milions d’euros de Paragon a canvi de la unitat productiva i les llicències de programari. “L’adquisició de Scytl és el primer pas en la nostra estratègia per desenvolupar Service Point Solutions com a líder europeu en el negoci de la transformació digital i la tecnologia”, va dir el president de Service Point i director financer de Paragon, Laurent Salmon.

Nova etapa sense deute

Quan va entrar en preconcurs de creditors, Scytl estava en una situació financera molt complicada després d’arrossegar pèrdues i estancar-se en el creixement dels ingressos a causa de les males experiències en països en vies de desenvolupament.

Així, amb la compra per part de Paragon la plataforma de vot electrònic podrà tornar a explotar l’auge d’aquest sistema electoral en un moment en què la pandèmia també obligarà a repensar els comicis. A més, en els últims anys Scytl havia impulsat una divisió de negoci destinada a les eleccions per a clients privats més enllà dels governs, com ara sindicats, universitats o col·legis professionals, que Service Point podria rellançar.