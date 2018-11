Ship2B rep 3 M€ del Pla Juncker per a empreses socials

El Pla Juncker també finançarà les empreses socials impulsades per Ship2B. La fundació privada catalana d’inversió en projectes d’impacte social va signar ahir un acord amb el Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (EFSI), que contribuirà amb 3 milions d’euros en les seves pròximes operacions. Com va explicar a l’ARA Xavier Pont, cofundador i director general de l’entitat, el vehicle comunitari serà coinversor en les rondes de finançament en què participi Ship2B. La plataforma d’inversió preveu donar suport a una vintena d’empreses socials els propers dos anys gràcies a aquesta injecció de capital. “Volem que es pugui invertir en una triple rendibilitat: la que dona sostenibilitat financera, la que té un impacte social i la mediambiental”, assegura Pont. Per exemple, Ship2B ha invertit en start-ups com ara Boolino (especialitzada a fomentar la lectura entre els infants a través d’eines digitals) o Qida (dedicada a les cures per a la gent gran). Fins ara la plataforma ha participat en 17 rondes de finançament de diferents companyies i ha invertit un total de 13 milions d’euros. “El moment en què entren les administracions és quan el moviment agafa dimensió”, assegura el director general.

A banda del cofinançament amb Ship2B, el Pla Juncker també aportarà 10 milions d’euros al nou vehicle d’inversió del fons aragonès Creas Impacto a través del programa del Fons Europeu d’Inversions Social Impact Accelerator. La firma de capital risc social espera captar entre 20 i 30 milions en total.

Inversió amb impacte social

La signatura de tots dos acords va coincidir ahir amb la celebració del cinquè Impact Forum organitzat per la fundació. La cita va reunir més de mil persones a Barcelona en diverses conferències sobre l’economia d’impacte. Segons Amit Bhadia, conseller delegat de Global Steering Group, el sector es duplicarà fins als 200.000 milions d’euros d’inversió durant el 2018. “El fenomen va sorgir al Regne Unit i poc a poc va calant a la resta del món”, afirma Xavier Pont. A Espanya aquest tipus d’operacions han augmentat un 16% els últims dos anys, fins a situar-se en 311 milions d’euros el 2017, segons dades de l’Associació Espanyola d’Inversió Sostenible.