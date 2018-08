El Síndic de Greuges exigeix una resposta a les "pràctiques abusives" de les aerolínies

El Síndic de Greuges ha reclamat aquest dimecres a l'administració catalana una resposta contundent contra les pràctiques "aparentment abusives" per part de les companyies aèries. La petició de la institució encapçalada per Rafael Ribó arriba després de les múltiples queixes que els usuaris de les aerolínies han registrat els últims dies pels reiterats retards i cancel·lacions de vols a l'aeroport del Prat.



El servei ha alterat sobretot vols de Vueling i Ryanair, amb retards i cancel·lacions però també amb manca d'informació i cues quilomètriques a les finestretes de reclamació. Per aquest motiu, i complint amb el que, han dit, és la seva obligació, la protecció dels drets dels passatgers, exigeixen una solució a l'Agència Catalana de Consum (ACC), la delegació del govern de l'Estat a Catalunya i a les mateixes companyies.





El Codi de Consum de Catalunya estableix que el transport és un servei bàsic de la ciutadania i, per tant, necessari per a la vida quotidiana o que, si més no, té un ús generalitzat entre les persones.