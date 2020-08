Sindicats i govern espanyol negocien un subsidi per als que esgotin ajudes durant el coronavirus

Nova ajuda en l'àmbit laboral com a conseqüència dels estralls de la pandèmia del coronavirus. La taula de diàleg social, de la qual formen part el ministeri de Treball, els sindicats CCOO i UGT, i les patronals CEOE i Cepyme, ultimen un acord per crear un subsidi extraordinari per a aquelles persones que hagin consumit la prestació d'atur entre el 14 de març, el dia que es va declarar l'estat d'alarma, i el 30 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que encara no està tancada, tal com remarquen fonts del ministeri que pilota Yolanda Díaz, però que Comissions Obreres ja s'ha aventurat a quantificar. Segons va avançar El País i va confirmar després el sindicat a través d'un comunicat, l'ajuda seria de 430 euros mensuals durant un trimestre i podria beneficiar 550.000 persones. Això implicaria que la despesa total fos de pràcticament 710 milions d'euros.

No és l'única pota del pacte que està negociant la taula de diàleg social. Més enllà d'aquest subsidi addicional, també es preveu aprovar un recàlcul de la prestació per a les persones que tenen un contracte parcial, a qui no se'ls computa de la mateixa manera que a aquells que tenen un contracte a jornada completa. "Hi havia un greuge comparatiu", assenyalen fonts del ministeri de Treball. Segons CCOO, unes 150.000 persones es podrien beneficiar d'aquesta segona part de l'acord. Aquestes mesures arriben per complir la disposició addicional quarta del decret 24/2020 del 26 de juny, pel qual es va dictaminar l'extensió dels ERTO fins al 30 de setembre. S'hi deia que "el més aviat possible" es convocaria una reunió de la taula del diàleg social per ajudar aquelles persones que haguessin perdut el lloc de treball durant la pandèmia, o bé que estiguessin cobrant l'atur en aquell moment i la situació d'emergència els impedís fer una recerca activa.

Des de l'inici de la crisi sanitària el govern espanyol -de la mà de sindicats i patronals- va accelerar mesures que esmorteïssin l'impacte socioeconòmic del covid-19, com per exemple condonacions tributàries a petits empresaris i autònoms, així com la facilitació dels ERTO. Els acomiadaments temporals no cobrien la gent que ja hagués perdut la feina abans, de manera que faltava una eina per a aquest col·lectiu. "Aquestes mesures s'han de mantenir més enllà del 30 de setembre, fins que no es recuperi la normalitat al mercat de treball", ha exposat el secretari de polítiques socials de CCOO, Carlos Bravo.

La nova ajuda, però, seria encara insuficient per protegir els 1,6 milions de persones a l'atur i sense prestació que hi havia a l'inici de la crisi, segons els càlculs de la UGT. La seva secretària de treball, María Carmen Barrera, ha destacat en declaracions als mitjans que la prestació actual només cobreix el 60% de les persones sense feina. Així, la responsable sindical ha expressat que la solució que s'està a punt de firmar compliria una "part" dels objectius de la UGT. L'ingrés mínim vital és una altra de les mesures que ha tirat endavant l'executiu espanyol, però va orientat a la gent que té una situació d'accés al mercat laboral encara més complicada.

Joc d'equilibris

Malgrat que CCOO ja ha donat xifres del subsidi, tant la UGT com Treball deixen clar que l'acord no està tancat. Fonts coneixedores de la negociació apunten a l'ARA que no hi ha una proposta definitiva i que s'està en un "joc d'equilibris" sobre la durada i la quantitat de beneficiaris a qui es pot cobrir. És a dir, encara es mantenen converses per determinar si pot ser més llarg però afectar menys gent, o bé ampliar-lo a més persones però que duri menys mesos. El ministeri es va escudar en la "discreció" de les negociacions de la taula del diàleg social per no donar xifres de les diferents propostes a debat. Sigui com sigui, la prestació no passarà pel consell de ministres fins al setembre, després de vacances.