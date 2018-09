Sindicats i patronals es desmarquen de l'aturada de país per commemorar l'1-O

A mesura que s'acosta el primer aniversari de l'1-O, els diferents agents econòmics aposten per la mateixa fórmula perquè el conflicte no revifi. Diàleg, diàleg i més diàleg. Aquest és el missatge que han transmès tant sindicats com patronals aquest dilluns després de la firma de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC).

La setmana passada, l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) va plantejar convocar una aturada de país el pròxim 1 d'octubre per commemorar la celebració del referèndum. "Les coses no s'arreglen perjudicant l'economia", ha dit Josep González, president de Pimec, a la sortida de la firma de l'AIC. El directiu ha destacat el clima d'entesa que ha existit entre patronals i sindicats per arribar a un acord salarial, i considera que "els governs de Madrid i Catalunya haurien de ser capaços del mateix".

El missatge dels sindicats, per la seva banda, també anava en la mateixa línia. El secretari general de Comissions Obreres (CCOO) a Catalunya, Javier Pacheco, ha declarat que ara és moment de construir "ponts d'entesa". A banda, Pacheco ha admès que no entén la mobilització "com si fos un conflicte laboral" i opina que les aturades "no han de ser de caràcter commemoratiu".

Torra reclama més competències

Les intervencions dels diferents agents econòmics s'han produït minuts després de la firma de l'AIC, un acord que pretén adaptar les relacions laborals als nous temps. La lluita contra la bretxa de gènere, la digitalització de les empreses i la posada en valor de la formació professional (FP) són alguns dels punts més destacats del document.

No obstant això, les competències en matèria laboral són de l'estat espanyol. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat que el govern català "pugui prendre decisions en l'àmbit regulador". De fet, Torra ha estès la reclamació de competències a altres àmbits com el sistema de pensions, "una enorme partida" dins el procés social i econòmic.

Oposició a la reforma laboral del PP

La firma conjunta d'aquest dilluns segueix la línia que va començar a traçar el govern del PSOE després de pactar un nou acord salarial fins al 2020. Des dels sindicats asseguren que l'AIC implica que diversos convenis col·lectius que s'han firmat recentment (com per exemple el del sector del metall) ja incorporen elements salarials "molt per sobre" dels convenis passats. Javier Pacheco ha recordat que els diferents convenis col·lectius "donen cobertura a més del 80% dels treballadors a Catalunya", un percentatge que equival a "més de tres milions de persones".

La prevalença del conveni d'empresa per sobre del conveni col·lectiu ha sigut una de les grans lloses que ha pesat sobre la població ocupada al territori. És per això que l'AIC també preveu equiparar salaris d'algunes empreses al de certs convenis col·lectius, en una clara referència a les empreses multiserveis. Malgrat tot, el secretari de la Unió General de Treballadors (UGT), Camil Ros, ha admès que "fins que no es derogui la reforma laboral anterior, res no es solucionarà".