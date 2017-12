Sis cotitzades catalanes Al ‘top ten’ de l’Íbex

L’Íbex va viure un primer semestre eufòric, en què va tocar màxims al maig (11.135 punts) impulsat pel debat sobre la continuïtat dels estímuls econòmics i la política de tipus d’interès zero del Banc Central Europeu. Però a la segona part de l’any, atent a la situació política a Catalunya des del setembre, l’índex es va desinflar i es va acomiadar de l’exercici amb una millora anual del 7,4%, la pitjor entre grans selectius europeus. Va tancar amb 10.043 punts.

La conjuntura del referèndum hi ha influït, però no ha sigut determinant. Sis de les set cotitzades a Catalunya han tancat l’any situades entre els deu títols amb més guanys -de cotització- de l’any. I hi estan inclosos CaixaBank i el Sabadell, dues de les entitats que van prendre primer la decisió de modificar el seu domicili social per emportar-se’l fora de Catalunya, amb l’argument que no podien quedar fora del paraigua de la Unió Europea ni un minut. El Sabadell ha acabat sent el millor banc de l’Íbex del 2017, amb una revalorització del 25%.

Cellnex, l’operador de torres de telecomunicacions que va néixer de l’escissió d’Abertis, ha sigut el millor valor de l’any. Els seus títols han guanyat un 56,3% en un any en què s’ha rumorejat que podria ser l’objectiu d’algun altre operador del sector, tot i que des de la mateixa companyia ho negaven. És una afectada tangencial de l’opa al grup d’infraestructures presidit per Salvador Alemany.

La seva revalorització s’ha produït a l’ombra d’Abertis, tercer títol amb més guanys després de situar-se al centre d’una guerra d’opes protagonitzada per la italiana Atlantia i l’alemanya Hochtief (filial de l’ACS de Florentino Pérez). Grifols -l’única cotitzada catalana que va evitar traslladar la seu en el convuls mes d’octubre- i Colonial són les altres companyies catalanes que s’han situat entre les deu primeres. La immobiliària està immersa en una opa per adquirir la seva rival Axiare des del novembre.