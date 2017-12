Sis economistes defensen que l'economia catalana està preparada per a "xocs puntuals"

260x366 Salvador Alemany i Andreu Mas-Colell Salvador Alemany i Andreu Mas-Colell

Catalunya "té actius acumulats que permeten una estructura econòmica sòlida, apta per assumir xocs puntuals", com el patit després del referèndum de l'1-O. Així ho afirma un document firmat per Salvador Alemany (president d'Abertis), Andreu Mas-Colell (exconseller d'Economia), Joan Hortalà (president de la Borsa de Barcelona), Carles Gasòliba (exsenador), Guillem López Casasnovas (exconseller del Banc d'Espanya) i Antoni Serra Ramoneda (expresident de Caixa Catalunya). El text evita fer esment a la situació política, tot i que és implícita en l'últim paràgraf. El document, que destaca que la societat catalana es "diferencia" per la capacitat d'afrontar "moments d'incertesa", es publica un dia després que el ministre d'Economia, Luis de Guindos, afirmés que l'economia catalana s'havia frenat a la meitat a causa del Procés.

El text firmat pels sis col·legiats de mèrit del Col·legi d'Economistes de Catalunya "a títol personal" fa un repàs dels principals elements definidors de l'economia catalana, amb què intenten demostrar que, tot i l'"erosió" patida per l'activitat econòmica durant l'últim trimestre, el Principat "manté els trets fonamentals que han fet forta la seva economia". I afirmen que aquesta fortalesa estructural s'ha assolit tot i el "context de finançament i inversió pública reduïts i per sota del que correspondria per al nivell de l'economia catalana".

Reclamen per tot plegat que qualsevol anàlisi circumstancial s'ha de contextualitzar tenint presents les bases estructurals, entre les quals s'inclouen l'"elevada confiança dipositada pels inversors internacionals".

L'anàlisi comença centrant-se en el creixement del PIB durant el 2017, que, segons el document, creixerà en un 3,2% i marcarà el quart any consecutiu d'un dinamisme superior al de la zona euro i Espanya. També destaquen que aquest creixement ha sigut prou equilibrat entre l'aportació de la demanda interna i de les exportacions, i que ha millorat gràcies a l'augment de la productivitat, cosa que li donaria sostenibilitat en el futur.

Els signants de la nota no defugen el debat sobre la fuga d'empreses (Abertis és una de les que ha decidit marxar de Catalunya) i assenyala que, "tot i els canvis de domicili social o fiscal d'empreses catalanes produïts els últims mesos, cal remarcar el múscul empresarial que tradicionalment i en l'actualitat mostra Catalunya". Així, assegura que la demografia empresarial va créixer un 2,1% el 2016, l'augment més gran des del 2008, i destaca que la ràtio d'empreses per cada 1.000 habitants és superior a Catalunya (86) que a Espanya (75).

Malgrat que és "encara insuficient", també destaquen la recuperació de l'ocupació i la caiguda de l'atur des del període 2013-2014.