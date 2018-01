Sis de cada deu pimes industrials van augmentar les vendes el 2017

Sis de cada deu pimes industrials catalanes asseguren que la seva facturació va augmentar durant l'any passat. El 22% van mantenir el mateix nivell de vendes i un 17% asseguren que van disminuir. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe que ha presentat aquest dimarts la patronal de la petita i la mitjana empresa, Pimec.

L'enquesta, feta a una mostra representativa de 400 empreses, vol "prendre el pols" que va tenir el sector industrial durant l'any passat, i les perspectives que tenen per a aquest 2018. Segons l'estudi, el 48% de les empreses consultades asseguren que el seu mercat principal és Catalunya, per a un altre 24% les vendes es fan majoritàriament a Espanya i un 28% venen a l'estranger (sobretot a la zona euro). "Si anem als decimals, les vendes han caigut una mica a Catalunya aquest any respecte a l'any passat, però l'estructura continua sent la mateixa", ha explicat l'economista en cap de Pimec, Modest Guinjoan.

Les exportacions, com les vendes, també milloren. Un 57% de les empreses d'aquest sector asseguren que n'han notat un increment, en el 29% dels casos s'ha mantingut i en un 13% admeten que han baixat, unes dades molt similars a l'enquesta anterior, del 2016.

Pel que fa a les inversions, la tònica també és positiva: el 67%, és a dir, dues terceres parts de les pimes consultades asseguren que el 2017 van fer noves inversions, diners que es van destinar sobretot a augmentar la capacitat productiva. "Creiem que això és molt positiu", ha dit Guinjoan, "perquè vol dir que les empreses estan fent plans de futur".

En general, els resultats empresarials del sector també milloren. Gairebé el 80% de les empreses han destacat que durant el 2017 van millorar o mantenir els seus resultats respecte al 2016. A més, pràcticament set de cada deu preveuen que la seva situació millori durant aquest any, i el 26% creuen que es mantindrà igual. Un altre 8%, en canvi, consideren que perdran pistonada.

Millors previsions però menys plantilla

Tot i els bons resultats de l'enquesta i les expectatives positives per a aquest 2018, hi una un 14% de les empreses consultades que revelen que aquest 2017 han hagut de reduir la plantilla. El 46% han mantingut estable el nombre de treballadors i el 39% asseguren que han fet contractacions noves.

"Sí que ens preocupa que amb bons nivells de productivitat i de resultats hi hagi empreses que retallen plantilla, però en el sector de la indústria, això va associat a la digitalització i a la indústria 4.0, no hi ha altra explicació", ha assegurat després de l'acte el gerent de l'àrea institucional de Pimec, Lluís Viguera.

La tendència en la creació de llocs de feina és positiva (se'n crea més que no pas se'n destrueix); en conjunt, aquest any hi ha un 3% menys d'empreses que han manifestat millores en la plantilla respecte a l'any anterior. Les que més llocs de feina han destruït són les companyies mitjanes, d'entre 50 i 250 treballadors.

Els efectes del Procés

El 75% de les pimes industrials consultades afirmen que el debat sobiranista no ha afectat les vendes. Hi ha un altre 18,4%, en canvi, que mantenen que sí que han notat una baixada. D'aquestes, la majoria asseguren que l'impacte en la facturació és superior al 3%; un altre 5,4 diuen que ha caigut entre un 1% i un 3%, i finalment hi ha un 2,9% d'aquestes empreses que diuen que les vendes han caigut però menys d'un 1%. Només un 0,9% afirmen que el Procés els ha ajudat a facturar més.

Malgrat tot, el 88% de les empreses mantenen que el debat polític no ha afectat els seus plans d'inversions. "Hem esperat el màxim per fer l'enquesta, per tenir el 2017 més complet, per tot el que ha passat", ha explicat el president de Pimec, Josep González. "Ara podem dir clarament que a les pimes industrials catalanes [el Procés] no els ha afectat". Segons González, "al comerç sí que hi pot haver alguna afectació, per això estem preparant un informe complet amb novembre i desembre inclosos, perquè els comerciants intuïen que, tot i que octubre havia anat pitjor que altres mesos, la situació es podia recuperar".

El president d'aquesta patronal catalana ha tornat a aprofitar l'acte per reclamar una reducció de la fiscalitat i un marc polític i jurídic que doni estabilitat tant a les empreses com als inversors.