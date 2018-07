Sobreviure en temps d’Ikea

“La gent ja no va a un fuster i li demana que li faci un llit; tothom va directe a l’Ikea”. La frase de Joan Miquel Hernández, director de l’informe anual de l’Observatori de la Indústria, exemplifica el canvi en les preferències dels consumidors. Sectors tan diversos com la moda, l’audiovisual o l’oci l’han patit en diverses ocasions, i el sector del moble tampoc ha sigut una excepció.

A Catalunya, la crisi econòmica va deixar molt tocada aquesta indústria. Segons les dades publicades en l’informe del 2017, l’evolució de la producció en el sector del moble ha acumulat descensos des del 2008, amb caigudes anuals que arribaven gairebé al 30%. L’únic canvi de tendència es va produir el 2015, quan la producció va créixer tan sols al voltant d’un 1%. El 2017, però, aquest registre es va disparar un 31%, impulsat per la recuperació econòmica però sobretot per un canvi d’estratègia comercial.

El sector del moble ha començat a centrar els seus esforços a ser proveïdor del sector hoteler, fent-se càrrec de reparacions o instal·lacions de nou mobiliari després de la temporada alta. “El futur passa per la diversificació sectorial, per incorporar nous materials i adaptar-se a fenòmens com la digitalització”, valora Joan Miquel Hernández.

Un dels agents que han facilitat aquesta reconversió és Cenfim, la Fundació Centre de Difusió Tecnològica Fusta i Moble de Catalunya. Aquesta organització sense ànim de lucre va llançar a Barcelona l’any 2011 un marketplace anomenat InteriHOTEL, una espècie de fira que pretén ser un punt de trobada entre oferta i demanda. “A Espanya no hi havia cap lloc on les empreses proveïdores del sector de l’habitatge poguessin estar en contacte amb les empreses hoteleres que volen fer reformes”, explica Antoni Zaragoza, director d’InteriHOTEL. Arran d’iniciatives com aquesta, “les empreses del sector han passat a equipar espais col·lectius més enllà dels canals tradicionals”, diu Zaragoza, i així s’han beneficiat de l’auge del turisme.

Segons el mateix director d’aquesta trobada, l’última edició celebrada a Barcelona l’octubre de l’any passat va agrupar 173 proveïdors diferents i 5.000 professionals compradors. Durant la celebració d’aquest acte es van tancar més de 1.200 projectes, que representen “entre el 35 i el 40% del volum total de projectes de reforma en hotels d’Espanya”, assegura Zaragoza. El pes d’InteriHOTEL en el sector del moble a Catalunya és especialment rellevant, ja que la meitat de les empreses presents a la fira son catalanes.

En aquesta mateixa línia, Cenfim també està impulsant un portal web per promoure el canvi en el model de negoci d’algunes empreses del sector del moble. Aquesta proposta es materialitzarà amb la creació d’un portal online d’informació tècnica sobre aquells productes que els establiments hotelers necessitin. “No és el mateix un armari d’una casa que el d’un hotel”, aclareix Zaragoza. “La normativa hotelera és més estricta, i molts mobles han d’estar fabricats amb material ignífug”, especifica.

Tendència a la concentració

Tot i la millora del sector durant el 2017, la dècada anterior va ser devastadora per al moble. La forta dependència d’aquest negoci amb altres activitats com la construcció va derivar en una escabetxina de productors i, consegüentment, en una concentració empresarial més gran.

Segons les dades de l’Informe sobre la Indústria a Catalunya, el nombre d’empreses que integren el sector de la fusta, el suro i el moble (l’estudi no aporta dades exclusivament del moble en aquesta categoria) l’any 2017 se situava en les 1.930 companyies, un 47% menys que les 3.643 empreses del 2008. De fet, aquest últim exercici va ser el primer en què no es van perdre empreses des que s’elabora l’informe.

Després de conèixer la millora registrada, el sector afronta el 2018 amb un cert optimisme però alhora amb prudència. “El creixement d’aquest any serà, per força, inferior al de l’any passat”, opina Joan Miquel Hernández. “Portàvem caient des del 2008, i quan la cosa repunta, és normal que es produeixi aquest bot estadístic”, conclou Hernández.