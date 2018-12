Les vendes de cotxes de benzina superen el dièsel 20 anys després

El 2018 s’hauran venut a Espanya més cotxes amb motor de gasolina que dièsel, una cosa que feia 20 anys que no passava. El 1998 va ser l’últim -fins ara- que es van matricular més cotxes de gasolina (52,6% del total) que de gasoil (47,4%). L’any passat les vendes ja van estar molt equilibrades, però el dièsel es va imposar per menys de dos punts. Però el 2018 la tecnologia de gasoil ja no ha resistit. Fins al novembre les matriculacions de cotxes de gasolina van ser el 61,3% del total, mentre que les de cotxes de gasoil van caure en picat, al 30,5%.

La consciència mediambiental, les noves exigències sobre emissions de la normativa WLTP i l’impacte de l’anomenat Dieselgatehan impactat fortament en el mercat dels vehicles dièsel. L’escàndol del trucatge del software dels motors dièsel de Volkswagen als Estats Units va esclatar el setembre del 2015 i va deixar sota sospita la tecnologia dels motors propulsats per gasoil. Aquell any a Espanya es van matricular pràcticament el doble de turismes dièsel (650.101) que de gasolina (363.501). Un 63% contra un 35% (la resta van ser de les emergents tecnologies híbrida i elèctrica).

S’ha girat la truita. En el que portem d’any s’han matriculat a Espanya 751.072 cotxes de gasolina, un 31,8% més que l’any passat, i 442.393 cotxes dièsel, quasi un 20% menys que l’any anterior. Ara els dièsel només són el 30% de les matriculacions, i el descens s’accelera: al mes de novembre el total de cotxes dièsel matriculats va ser gairebé un 40% inferior que fa un any. L’impacte a Catalunya encara ha sigut més fort, segons les dades d’Anfac, la patronal dels fabricants d’automòbils. Les matriculacions de dièsel en el que portem d’any han caigut quasi un 37% i al mes de novembre s’han aproximat al 50% (47,2%).

Aquestes xifres no agraden als fabricants espanyols. La indústria s’havia especialitzat molt en la tecnologia dièsel, que, entre altres aspectes, fa que els cotxes siguin més cars -malgrat que els consumidors fins ara els preferien perquè el combustible és més barat- i el marge per vehicle venut era superior.

Els fabricants creuen que s’ha demonitzat la tecnologia del gasoil i defensen que amb l’actual normativa els motors són molt més nets. I miren directament als responsables polítics, especialment a la ministra per a la Transició Ecològica, que va apuntar que el 2040 es prohibiria la venda de vehicles amb motor d’explosió i el 2050 ja no se’ls permetria circular.

Elías Domingo, de la patronal Ganvam (venedors de cotxes i recanvis) assegura que el mercat viu “un moment convuls” amb anuncis que no ajuden, “com el del futur dels combustibles”. La directora de comunicació d’Anfac, la patronal dels fabricants, Noemí Navas, creu que “les notícies sobre prohibicions i restriccions” afecten les decisions dels consumidors.

“Som un país especialitzat en la fabricació de cotxes dièsel”, explica Matías Carnero, president del comitè d’empresa de Seat, que tem que la caiguda de vendes de vehicles amb aquesta tecnologia i, sobretot, la substitució per vehicles elèctrics, pots tenir un cost laboral important. Un cotxe elèctric necessita un 38% menys de peces i, per tant, molta menys mà d’obra tant a la línia de producció com a l’empresa de components i auxiliar.

Menys caiguda a Europa

Al conjunt de la Unió Europea els motors dièsel també han perdut quota de mercat, però no tant com a Espanya. Segons la patronal europea de fabricants, Acea, el 2017 es van matricular un 49% de cotxes de gasolina al continent, per quasi un 45% de dièsel.