Spinta Bikes ho aposta tot a les bicicletes elèctriques i internet

Fabricar bicicletes elèctriques urbanes i vendre-les a través d’internet per estalviar-se els intermediaris i abaratir costos. És l’objectiu que s’ha fixat Spinta Bikes, una nova marca de bicicletes elèctriques nascuda a Cassà de la Selva (Gironès) i que s’ha estrenat amb dos models que ven només online: la Corso, amb línies més avantguardistes, i la Strada, amb una estètica més clàssica. “Els propietaris van detectar que a les ciutats hi ha una tendència a l’alça en l’ús de les bicicletes i van decidir apostar pels motors elèctrics”, explica el cap de màrqueting, Jordi Roca.

A partir d’aquí es van posar en contacte amb una empresa asiàtica que fabrica bicicletes elèctriques i van demanar modificacions personalitzades en dos dels seus models. “Volíem que la bateria tingués més autonomia, uns frens de més qualitat i que es canviessin les rodes i la coberta. Així van sorgir els models, que només venem nosaltres”, deia Roca.

A l’Àsia fabriquen parts de les bicicletes, que viatgen fins al centre de muntatge situat a Manlleu (Osona), on munten les peces i hi afegeixen altres components. El resultat final que rep el client a casa és una bicicleta pràcticament muntada: només s’hi ha d’instal·lar la roda del davant i collar un cargol per fixar el manillar. Els dos models tenen una autonomia d’uns 50 quilòmetres, pesen entre 12 i 16 quilos i valen 1.375 euros. L’usuari pot triar entre pedalar o utilitzar el motor elèctric, que arriba als 25 quilòmetres per hora, el límit màxim legal. L’objectiu és facturar un milió d’euros el 2018 i començar a obtenir beneficis a partir del 2020: “Ara tots els ingressos es destinen als nous models i a obrir mercats”.

Ampliació de gamma

Els plans de futur també passen per treure dos models més al mercat l’any que ve -un d’ells plegable- i créixer a la resta d’Espanya i a l’estranger, començant per països com Anglaterra, on hi ha més tradició en l’ús de la bicicleta urbana. Un dels aspectes que estudien per entrar al mercat anglès és augmentar el cost de les bicicletes perquè, segons Roca, “els preus allà són molt diferents: per a ells, gastar-se 1.500 euros en una bicicleta és poc, la mitjana que es gasten són 2.000 o 3.000 euros”. L’empresa espera acabar el 2019 amb set o vuit models diferents, i no descarta fer altres vehicles, com patinets.