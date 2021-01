La suïssa Stoneweg invertirà 100 M€ en les "botigues a l'ombra" de Glovo

"La tercera generació del comerç ja és una realitat". Per a Oscar Pierre, conseller delegat de Glovo, parlar d' e-commerce ja no és suficient. La plataforma d'enviaments a domicili fa temps que treballa en el que ha batejat com a q-commerce (el concepte ve de quick commerce, comerç ràpid en català), un model que porta a l'extrem la rapidesa de les vendes per internet.

Per posar-lo en marxa, però, la companyia necessita fer una inversió important en magatzems urbans per garantir la logística i aquest dimarts ha anunciat una aliança amb la immobiliària suïssa Stoneweg. La multinacional destinarà 100 milions d'euros a adquirir les "botigues a l'ombra" per a l'aplicació catalana perquè pugui desenvolupar aquesta estratègia.

Glovo ja va explicar a finals de l'any passat que invertiria 20 milions d'euros el 2021 en créixer a través de les entregues ràpides per a comerços. Fins ara aquesta xarxa es concentrava bàsicament a Espanya –al novembre hi havia cinc dark stores a Barcelona i quatre a Madrid–, però amb la injecció de Stoneweg l'objectiu de l'empresa és obrir-ne també a Itàlia, Portugal, Romania i altres punts de l'Europa de l'Est.

La relació amb el gegant suís dels gratacels no suposarà que el grup entri en l'accionariat de Glovo, han confirmat a l'ARA fonts de l'empresa, sinó que es convertirà en el seu llogater. Stoneweg comprarà les instal·lacions, mentre que la companyia catalana les operarà i contractarà la plantilla necessària per confeccionar les comandes.

"La decisió de Stoneweg consolida la nostra aposta estratègia pel q-commerce i ens permet avançar en la nostra visió: connecta la gent amb les infinites possibilitats que ofereixen les ciutats. Treballarem perquè tot tipus de comerços, des de grans cadenes a comerços de proximitat, puguin arribar a cada vegada més clients gràcies a les noves solucions tecnològiques i una infraestructura altament eficient", ha explicat Pierre sobre aquesta operació.

Per posar un exemple de com funciona aquesta pota de negoci, Glovo ha arribat a un acord amb firmes com La Casa del Libro pel qual els usuaris de l'apli poden accedir a una part del catàleg de les llibreries i rebre la seva comanda en menys de mitja hora. Aquesta aliança s'ha repetit amb altres grans cadenes com les perfumeries Douglas, els magatzems El Corte Inglés o les botigues d'articles low cost Tiger.