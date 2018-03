Stoneweg construirà 800 habitatges a Catalunya aquest any

La gestora de fons immobiliaris Stoneweg construirà més de 800 habitatges nous a Catalunya, amb una inversió de 370 milions d'euros, segons ha informat aquest dilluns la companyia que dirigeix Joaquín Castellví.

D'aquests habitatges, una gran part seran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així, Stoneweg ha anunciat una promoció residencial a Badalona de més de 31.000 metres quadrats i que contarà de 284 habitatges. Aquesta promoció estarà a primera línia de mar al nou passeig marítim badaloní, a prop de la zona de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.

D'altra banda, Stoneweg iniciarà una promoció a l'Hospitalet de Llobregat, que ocuparà parts dels terrenys de l'antiga fàbrica Cosme Toda, de 24.400 metres quadrats i amb un total de 360 habitatges. A més, la companyia també té previst iniciar una nova promoció a la Costa Brava, en concret al municipi de Begur, i pensa iniciar altres promocions a l'àrea de Barcelona.

Aquestes promocions se sumen a les que Stoneweg té en alguns barris de Barcelona com Les Corts, Eixample, Sant Gervasi, la Sagrera i Sant Andreu; i les que té en venda a Palamós, Platja d'Aro i Roses.

Segons el conseller delegat de la companyia, Joaquín Castellví, Stoneweg aposta per Barcelona i la seva àrea perquè "és un mercat sòlid i estable per invertir", i ha destacat que Catalunya és un bon lloc per a promocions, tant urbanes com vacacionals.