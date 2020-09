Submer capta 11 M€ per al seu sistema per refredar servidors

El procés per tancar una ronda de finançament per a una start-up és gairebé sempre lent i ple d’anades i vingudes. Si a l’equació hi sumes una pandèmia, la negociació d’una ampliació de capital pot passar de tramitar-se en sis mesos a gairebé un any. Tot i així, la companyia catalana Submer ha aconseguit tancar una inversió de 12 milions de dòlars (prop d’11 milions d’euros) per tirar endavant l’expansió del seu sistema de refrigerament de centres de dades. Com explica a l’ARA el seu cofundador, Pol Valls, l’operació ha estat liderada pel fons suec Norrsken, una fundació que inverteix només en projectes amb impacte social.

Submer ha desenvolupat una tecnologia que aconsegueix refredar els centres de dades per estalviar electricitat i reduir la despesa en electricitat de les grans corporacions. A banda de Norrsken, a la ronda també hi ha participat l’inversor Tim Reynolds, exdirectiu jubilat de la firma nord-americana Jane Street. “Hem tingut algunes fintes de fons que semblava que podien entrar a l’empresa i al final no”, explica Valls. Aquest és el primer cop que Submer incorpora inversors internacionals al seu capital, ja que fins ara hi havia el vehicle madrileny Alma Mundi Ventures o el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Malgrat que la pandèmia ha frenat alguns dels seus projectes, des de principis d’any la companyia catalana ha duplicat la seva plantilla i ara compta amb prop de 40 treballadors. De fet, la inversió es destinarà en gran part a reforçar la divisió comercial i ampliar els fitxatges que ja s’han tancat com els de l’exdirectiu de Microsoft Clinton O’Leary o el nou director de tecnologia, Scott Noteboom, antic director d’infraestructura d’Apple.

Negoci als països del Golf

La tecnologia de Submer permet que a zones amb climes molt càlids també s’hi puguin instal·lar centres de dades potents, ja que rebaixa la temperatura dels computadors. “Països tan càlids com els Emirats Àrabs necessiten aquesta infraestructura pròpia”, explica Valls. Segons l’emprenedor, el sistema redueix el consum d’energia en un 50% i retalla fins al 99% una altra despesa habitual dels servidors: la de l’aigua. A més, assegura que el producte fa possible minimitzar l’espai que ocupen les instal·lacions.