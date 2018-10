Suècia planteja crear la seva moneda digital a partir del 2021

Suècia ha posat en marxa la creació d’una divisa electrònica, denominada e-corona, que podria ser una realitat a partir del 2021. El Banc Central de Suècia (Riksbank) va publicar ahir el segon informe sobre aquest projecte, que va llançar l’any passat i que ja compta amb un calendari per desenvolupar la idea i fer una prova pilot. D’aquesta manera, el país que va emetre el primer bitllet modern ara fa 350 anys podria ser també el primer a implantar la moneda electrònica.

El banc nacional es dona un marge de tres anys per acabar de decidir si és convenient implantar l’e-corona com a resposta al desús dels diners en metàl·lic al país nòrdic. Al document, la directora del projecte, Eva Julin, fa referència a una enquesta del Banc Central de Suècia que revela que només un 13% dels suecs havien pagat en efectiu la seva última compra, una xifra que el 2010 era del 39%. “Si van augmentant els consumidors que prefereixen els pagaments electrònics, deixarà de ser rendible per als comerciants acceptar efectiu, i, si aquesta tendència segueix evolucionant al mateix ritme, Suècia es convertirà d’aquí pocs anys en una societat cashless, en què l’efectiu serà una forma de pagament marginal”, avisa.

Aquest és el punt de partida del projecte de l’e-corona, una divisa digital que tindria el mateix valor que els bitllets i les monedes físiques emesos pel Banc Central i que pretén ser un “complement” (evita parlar de substitució).

Evitar el monopoli privat

L’informe posa l’accent en la necessitat d’evitar el monopoli de les entitats privades que controlen els mètodes de pagament digitals. Si no existeix una alternativa pública -avui dia, el metàl·lic-, els bancs podrien imposar regles que penalitzin els consumidors, com ara comissions per guardar els estalvis. “En aquesta situació, una e-corona pot proporcionar accés a mitjans de pagament lliures de riscos i garantits per l’Estat”, sosté el Riksbank, que afegeix que una presència governamental al mercat de pagaments pot crear una competència més gran que generi tarifes més baixes, més estabilitat i més varietat de serveis.

L’informe fa èmfasi també en la necessitat d’oferir alternatives a aquells col·lectius que es poden veure perjudicats en una societat sense pagaments en metàl·lic, com les persones grans o amb discapacitats. I assenyala una altra situació de risc: en una crisi no es pot esperar que els agents privats puguin donar resposta a totes les necessitats de pagament.

La principal diferència respecte als diners en metàl·lic és que l’e-corona no permetria els pagaments anònims. En pagaments digitals és imprescindible poder assegurar que van a parar a la persona correcta i que no es fa servir la mateixa moneda més d’una vegada. L’informe, però, assegura que el Riksbank aplicaria les regles corresponents per protegir la privacitat d’aquells que tinguin e-corones, de la mateixa manera que en els pagaments bancaris la privacitat dels usuaris està protegida pel secret bancari.

Projecte pilot

El projecte pilot es durà a terme durant el 2019 i el 2020 i pretén investigar com crear una e-corona que es pugui carregar en una aplicació o una targeta que s’utilitzi per fer els pagaments. El Riksbank també examinarà quins canvis legals serien necessaris i preveu fer arribar les seves propostes al Parlament durant l’any que ve, perquè la qüestió es pugui debatre políticament durant els pròxims dos anys.

“El focus inicial es posarà en una e-corona que constitueixi un valor prepagament (diners electrònics) sense interessos i amb transaccions que es puguin traçar”, indica l’informe. L’objectiu és desenvolupar una divisa digital que hagi estat provada i que estigui a punt per si s’acaba decidint fer-la realitat. Es provarà la seguretat amb diferents opcions de tecnologia i es testarà en entorns experimentals i en la infraestructura actual per poder triar la tècnica més adequada.

Un cop acabat el desenvolupament tècnic i aprovats els canvis legislatius al Parlament, caldrà “preparar la societat per a la nova corona”, per a la qual cosa el Riksbank avisa que “caldran uns quants anys més”, que situa a partir del 2021. Així doncs, caldrà esperar a veure si Suècia, pionera a introduir el bitllet, també és el primer país a emetre moneda digital.