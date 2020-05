Suez reactiva la venda d'Agbar

La multinacional francesa Suez posarà en marxa les pròximes setmanes la venda de la seva filial catalana, Agbar, per la qual espera obtenir un mínim de 3.000 milions d'euros. Segons el diari Cinco Días, Suez tindrà l'assessorament de Société Générale i negocia que Rothschild se sumi a l'operació.

Fonts d'Agbar consultades per l'ARA no han volgut fer cap comentari, argumentant que és un tema que correspon al seu accionista, Suez, una companyia de la qual Criteria, el hòlding de La Caixa, té poc més d'un 5%.

No és el primer cop que es parla d'aquesta possible venda d'Agbar. Fa menys d'un any el fons Amber, que és accionista minoritari de Suez, va proposar la rotació d'actius a la companyia francesa, ja apuntant a Agbar com una de les possibles vendes, i a la tardor diverses informacions indicaven que Suez podria posar en marxa la venda a meitat d'aquest any i fins i tot es va assenyalar Criteria com a possible comprador.

En aquell moment, però, Agbar estava pendent de la sentència del Tribunal Suprem sobre la legalitat de la concessió de Barcelona a l'empresa mixta Aigües de Barcelona, participada per Agbar. Una resolució en contra hauria fet perdre valor a la companyia catalana, però finalment el Suprem va donar la raó a Agbar avalant la societat mixta, cosa que aplanava el camí per a la venda.

Segons el diari econòmic, en l'operació no hi entraria Aguas Andinas, la filial xilena d'Agbar. Els diners obtinguts per l'operació, segons el rotatiu, es dedicarien a rebaixar deute (un 1.000 milions), a noves inversions (1.000 milions més) i a retribuir a l'accionista de Suez amb la recompra d'accions (els altres 1.000 milions).

Davant aquestes informacions, la plataforma Aigua és Vida, que propugna la municipalització del servei d'abastament, considera que "és imprescindible que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) faci tot el possible per reduir al màxim els beneficis de l'empresa mixta d'Aigües de Barcelona i empri tots els recursos per remunicipalitzar el servei públic d'aigua".

La plataforma demana una rebaixa de la tarifa per a l'any 2021 i, així, disminuir els beneficis de l'empresa mixta i els dividends que transfereix a Agbar, que són un dels principals atractius de la companyia per a la seva venda.