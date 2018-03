Supesa la cotització a borsa de les accions d'Abertis i ACS

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja suspès aquest dimecres la cotització en borsa de les accions de la constructora ACS, que presideix Florentino Pérez, i de la companyia de concessions d'autopistes Abertis.

La suspensió de la cotització s'ha acordat després que anit ACS i la italiana Atlantia tanquessin un pacte per prendre el control d'Abertis i finalitzar així amb la guerra d'ofertes per comprar la companyia que presideix Salvador Alemany.

Segons algunes fonts, les dues companyies van pactar constituir una nova societat, en la que la italiana Atlantia tindrà una acció més que Hochtief, la filial alemanya d'ACS, per assolir el control d'Abertis. El preu pactat per comprar l'empresa de concessions serà de 18,36 euros per acció, és a dir, la quantitat que oferia Hochtief en la seva opa, i que suposa valorar la totalitat d'Abertis en uns 18.600 milions d'euros.