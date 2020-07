El Suprem declara il·legals els sous que Fainé i Brufau van cobrar com a consellers de les participades de La Caixa

El Tribunal Suprem ha ratificat aquest dijous que el ja difunt Ricard Fornesa; l'ara president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, i el president de Repsol, Antoni Brufau, no haurien d'haver percebut cap sou com a consellers de les empreses participades per CaixaBank.

L'alt tribunal cita l'article 27 de la llei d'òrgans gestors de caixes d'estalvi, que imposava dedicació exclusiva als directius i fixava que havien de cobrar únicament de les entitats d'estalvi. D'aquesta manera, tal com ha avançat El Confidencial, la sentència veu il·legals els sous cobrats per Fornesa i els seus dos lloctinents en la seva època de president de La Caixa entre el 2004 i el 2006. Les xifres que van percebre són, segons el mateix mitjà, "milionàries".

La sentència fixa que Fornesa, Fainé i Brufau només podien cobrar les dietes per assistir als consells d'administració de les empreses participades per la primera entitat financera de Catalunya, entre les que hi havia Repsol, Telefónica, Abertis, SegurCaixa i Gas Natural (actual Naturgy). La resta ho havien d'haver cedit a l'entitat financera.

El conflicte va arrencar quan Hisenda va entendre que l'entitat financera havia d'haver comptabilitzat les quantitats que cobraven els seus directius -i que segons la llei, com ara ha ratificat el Suprem, corresponien a la caixa d'estalvis- a l'hora de calcular el seu resultat i liquidar l'impost de societats.