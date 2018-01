El Suprem dona la raó a la Generalitat: avala les multes imposades a Uber

Després de la sentència de la Justícia europea determinant que Uber és una companyia de transport i necessita llicències per operar arriba el torn de la justícia espanyola. El cas va arribar a Europa perquè els tribunals espanyols van optar per elevar el cas tenint en compte el seu abast. Ara, aquest divendres el Tribunal Suprem ha decidit donar la raó a la Generalitat de Catalunya i revocar les sentències que havien anul·lat les dues sancions de 4.001 euros aplicades per l'administració catalana a la plataforma quan va considerar que infringia la Llei d'Ordenació Terrestre per Operar sense llicència.

El Suprem doncs, estima els recursos de la Generalitat i ordena que el cas torni als dos jutjats que van anul·lar les sancions perquè dictin una nova resolució en la qual no podran negar que l'activitat que desenvolupava Uber vulnera la Llei de Transport Terrestre tal com argumentava la Generalitat i que, per tant, cal aplicar el règim sancionador que preveu la llei. El govern català va portar Uber al Suprem perquè aquest determinés la naturalesa de la companyia i aquest va elevar la consulta a l'àmbit europeu.

En el seu comunicat, l'alt tribunal argumenta que la resolució va en consonància amb el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va dictar sentència el 20 de desembre declarant que Uber "està indissociablement vinculat a un servei de transport i, per tant, ha de qualificar-se de servei en l'àmbit dels transports".

A més, el Suprem desmunta un dels arguments que Uber va donar per impugnar les sancions, assegurant que la Generalitat no tenia competència per aplicar la normativa estatal sinó que hauria d'haver aplicat la llei catalana de transport. L'alt tribunal rebutja aquest plantejament perquè creu que la llei autonòmica es refereix explícitament a la del taxi, un àmbit "en el qual l'exigència d'autorització habilitant mai ha estat qüestionada".

De fet, el Suprem argumenta que és precisament la naturalesa diferent entre Uber i el servei del taxi el que implica que manqui una regulació autonòmica referida a una activitat com la d'Uber i, per això, assenyala que és pertinent haver aplicat la normativa estatal i el seu règim sancionador.

Així, el Suprem acorda tornar les actuacions als jutjats perquè determinin no només aquests aspectes basant-se en aquestes resolucions sinó també per resoldre altres arguments de la impugnació que va presentar la companyia i que no es van resoldre.

Sobre aquesta decisió del Tribunal Suprem, la companyia es limita a recordar que "es refereix a dos casos relacioats amb UberPop, el servei entre particulars d'Uber que ja va deixar d'operar a Espanya fa més de tres anys". I afegeix que, "a dia d'avui el compromís d'Uber és connectar únicament conductors professionals amb els milers d'espanyols que busquen una alternativa de mobilitat segura i assequible a les seves ciutats".