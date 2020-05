El Suprem abaixa l'impost de successions a les empreses familiars

El Tribunal Suprem ha emès dues sentències que estableixen jurisprudència i que, segons publica aquest dimecres el diari Expansión, faran que es redueixi l'impost de successions que paguen les empreses familiars. Les sentències en qüestió tenen a veure amb l'aixovar domèstic, un concepte sota el qual s'agrupen els efectes personals, utensilis domèstics i béns mobles d'ús particular que es reben en una herència.

Fins ara, la llei que regula aquest impost entenia com a aixovar domèstic el 3% del valor total de les herències, incloses accions, participacions i actius mobiliaris i immobiliaris. Però en aquestes sentències el Suprem indica que aquests actius s'han d'excloure d'aquest 3%. Això comporta que es redueixi notablement la quantitat a pagar a l'hora de tributar per herències en grans empreses familiars i grans patrimonis, però també obre la porta a permetre que els afectats pel canvi sol·licitin la devolució dels imports pagats en els últims 4 anys.

"Considerem que l'aixovar domèstic només comprèn un determinat tipus de bé i no un percentatge de tots els que integren l'herència, no podem compartir el concepte expansiu", defensa el Suprem.

Dotze anys de litigi

Segons el mateix diari, una de les dues sentències té a veure amb una empresa familiar madrilenya dedicada a la construcció amb una herència rebuda conformada en un 99,9% per accions d'una societat mercantil. Els interessats van demanar que se'ls digués com calcular l'aixovar domèstic en aquest cas i, després de dotze anys de procés, el Suprem ha interpretat que el gravamen del 3% només afecta els béns d'ús particular. La novetat, doncs, és que s'exclouen els béns susceptibles de produir rendes, diners, títols i valors.

Així, en el cas d'aquesta empresa el Suprem interpreta que "no sembla que la voluntat de la llei sigui incloure béns com aquests entre els que formen l'aixovar domèstic", fet, afegeixen, que podria tenir "un possible efecte doble de còmput dels mateixos actius per la quantificació de la base imposable". La resolució del conflicte arriba, a més, tot just quan el govern de Pedro Sánchez prepara pujades d'impostos a les grans fortunes.