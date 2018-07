El Suprem avala que els ajuntaments cobrin la plusvàlua si no s'acrediten pèrdues

El Tribunal Suprem ha acabat amb la polèmica que ha inundat els jutjats de reclamacions per les diverses sentències que hi ha hagut els últims anys sobre l'impost municipal sobre la plusvàlua, que obligava els propietaris d’un pis a tributar els guanys generats en la venda de l’habitatge. El TC va declarar inconstitucional aquest tribut perquè també obligava el ciutadà a pagar quan la venda s'havia fet a un preu inferior al que s'havia pagat en la compra. El Suprem, però, interpreta que l'anul·lació que va fer el Constitucional no ha de ser total sinó que aquest impost sí que és legal quan hi ha guanys. És a dir, que els ajuntaments poden cobrar-los sempre que el ciutadà no acrediti pèrdues.

La sentència desestima el recurs contra una sentència imposada pel Tribunal de Justícia de l'Aragó perquè creu que ja interpretava correctament l'ordenament jurídic quan no va voler retornar el que havia cobrat en concepte de plusvàlua perquè no quedava acreditat que el contribuent no hagués tingut guanys en la venda.

Així, el magistrat del Suprem Ángel Aguallo Avilés interpreta i limita l'abast de la declaració d'inconstitucionalitat que va dictar el TC. Creu que es tracta d'una anul·lació parcial" perquè "són constitucionals i resulten plenament aplicables en tots aquells supòsits en què l'obligat tributari no aconsegueix acreditar que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha posat de manifest un increment de valor".

Això sí, entén que és inconstitucional impedir al contribuent el fet de provar que va haver-hi pèrdues i que per tant no és pertinent cobrar aquest impost. Així, segons el Suprem, el que feia el TC era reconèixer el dret constitucional del contribuent a reclamar que no va tenir guanys.