El Suprem condemna el difunt Blesa a respondre amb els seus béns per l'ús de les targetes 'black'

El Tribunal Suprem considera que Miguel Blesa, l'expresident de Caja Madrid que es va suïcidar el 19 de juliol, és un dels responsables de defraudar 9,3 milions d'euros a través de l'ús de les targetes 'black'. Així, les autoritats judicials procediran a la venda dels seus béns ja embargats per recuperar aquesta quantitat de diners.

De fet, Blesa ja tenia béns embargats de manera preventiva per valor de sis milions d'euros abans de la seva mort. A més, havia aportat més de 400.000 euros per obtenir un atenuant (una reducció de la pena) abans de ser jutjat.

No obstant això, aquests 9,3 milions no són una quantitat que corresponia tornar exclusivament a Blesa, sinó que es tracta d'una quantitat que ha de ser abonada "de manera conjunta i solidària" per part dels 65 acusats en el cas de les targetes 'black'.

Abans de la seva mort, l'Audiència Nacional va condemnar l'expresident de Caja Madrid a sis anys de presó i al pagament conjunt dels 9,3 milions ja esmentats. Aquest dimarts els magistrats del Suprem han explicat que la presentació d'un recurs per exculpar Blesa ha quedat "deserta", i és per això que el Suprem ha emès la condemna.

Els mateixos magistrats han apuntat que els hereus del banquer andalús no han continuat amb el procés judicial i que, "pel temps que ha transcorregut", el recurs ja s'hauria d'haver presentat. Per tant, el document es dona "per desistit i s'ha de declarar desert".

Pendents de la resta de recursos

La sala penal del Tribunal Suprem encara ha d'estudiar la resta de recursos presentats pels altres acusats, que s'enfronten a condemnes d'entre tres mesos i sis anys de presó per l'ús fraudulent de les targetes 'black'.