Surt a la venda a Tarragona el primer pis de l'Estat que només es pot pagar amb 'bitcoins'

La immobiliària catalana Mister Piso ha posat a la venda a Tarragona el primer pis d'Espanya que està a la venda només en 'bitcoins', segons ha informat aquest dimecres en un comunicat. Es tracta d'un àtic a la plaça Imperial Tarraco i el propietari ha posat com a condició per a la seva venda que el pagament ha de fer-se únicament mitjançant aquesta criptomoneda.

L'immoble surt a la venda per un preu de 40 'bitcoins', que en el canvi actual equival a 550.000 euros; en cas que el comprador no disposi d'aquesta criptomoneda, haurà de procedir a adquirir-les prèviament a través de les cases de canvi que operen a Internet.

El 'bitcoin' és una moneda digital concebuda el 2009 que es caracteritza per ser descentralitzada, és a dir, que no està lligada a cap govern ni depèn de la confiança d'un banc central emissor, i que se sustenta en la tecnologia 'blockchain', que garanteix que cada transacció quedi registrada i, per tant, una moneda no es pugui gastar dues vegades.

Des d'inici del 2017, la seva popularitat ha embogit a causa de l'alça de la seva cotització, que ha passat dels 999 dòlars al gener del 2017 als 14.246 dòlars actuals. Segons el director executiu de Mister Piso, Víctor Monreal, el 'bitcoin' permet una transacció més ràpida i efectiva que l'operativa que s'ha dut a terme fins ara mitjançant la intermediació bancària, "que comporta una sobreregulació innecessària".

Fundada el juliol de l'any passat, Mister Piso és una cadena d'agències immobiliàries que té origen i seu a Barcelona i que disposa d'una delegació a la ciutat de Tarragona, on s'ha especialitzat com a immobiliària de luxe.