Swipcar dobla la facturació i tanca una ronda d'inversió d'1,5 M€

La plataforma catalana Swipcar ha duplicat en el que portem d'any la seva facturació respecte al mateix període de l'any passat. Segons ha pogut saber l'ARA, la companyia, que es dedica al 'renting' online de cotxes, tant per a particulars com per a empreses, ha tancat una tercera ronda de finançament d'1,5 milions d'euros que ha subscrit la gestora Inveready a través del seu tercer fons, Venture Debt.

La companyia, fundada fa dos anys, va tancar el 2018 una primera ronda de 60.000 euros, i l'any passat una segona de 500.000 euros. Malgrat tot, els socis fundadors continuen controlant la majoria del capital.

Amb el nou finançament la companyia vol consolidar el seu negoci als països on opera: Espanya, Portugal, França i Itàlia. Segons ha explicat a l'ARA el cofundador i conseller delegat, Julio Ribes, la plataforma ja és rendible a Espanya, però encara no en els altres mercats. "Som líders del 'renting' online a Espanya i ho hem de ser en algun altre d'aquests mercats on som", explica el conseller delegat, que no descarta en un futur l'assalt a altres mercats europeus.

La inestabilitat de l'any 2020, amb la pandèmia, no ha sigut un problema per al mercat del 'renting' online, ja que els clients busquen una oferta econòmica i competitiva a què puguin accedir amb celeritat, explica Ribes. La prova és que un 74% del tràfic per internet que capta la plataforma arriba via telèfon mòbil. La plataforma, explica el conseller delegat, permet disposar d'un vehicle amb tot inclòs (manteniment, reparacions, assegurança...) en només 15 minuts.

Swipcar va tancar el 2019 amb una facturació del voltant d'un milió d'euros, i aquest 2020 espera superar els 2 milions, malgrat l'aturada de tres mesos motivada per l'estat d'alarma. Ribes explica que a partir de finals de juny, amb la desescalada, hi va haver una allau de vendes, atribuïda, en bona part, al fet que la majoria de la gent no volia agafar el transport públic i hi havia moltes persones que necessitaven un cotxe de forma immediata. Un altre factor que ha jugat a favor de Swipcar és l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions a Barcelona. Catalunya aporta un 30% del negoci de Swipcar, i l'interès de la població barcelonina per accedir a un cotxe amb etiqueta ambiental ho demostra: més del 16% de les visites registrades a la plataforma arriben de la capital catalana.

Swipcar té una flota viva de 5.000 cotxes, i espera tancar l'any havent matriculat 3.000 vehicles més. La companyia treballa amb les principals financeres de 'renting' de vehicles, com LeasePlane o ALD, entre d'altres, i fa d'intermediari amb el client final a través del seu 'marketplace'.

Augment de plantilla

El creixement de la companyia es pot comprovar analitzant el creixement de la seva plantilla. Dels tres fundadors que la van posar en marxa el 2018 es va passar a una plantilla de set persones, però amb l'increment continuat de la demanda ja ha assolit els 55 empleats aquest 2020.