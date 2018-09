El TC manté suspès l'article de la llei catalana de comerç que limita els períodes de rebaixes

El Tribunal Constitucional manté suspesa part de la llei catalana de comerç. Concretament, segons ha comunicat aquest dijous l'alt tribunal, es tracta de l'article que intenta establir límits –encara que tímids– als períodes de rebaixes. El TC ha pres la decisió per unanimitat després d'esperar que la Generalitat presentés les seves al·legacions un cop aixecat l'article 155. Així, el TC creu que l'apartat sis de l'article 20 de la llei catalana de comerç va en contra de l'esperit "liberalitzador" que té la llei estatal de comerç.

La norma catalana ja flexibilitzava considerablement els períodes de rebaixes precisament per intentar encaixar dins del marc legal i evitar les suspensions. El seu redactat no posava límits estrictes, sinó que afirmava que "les temporades habituals per dur a terme les vendes de rebaixes són hivern i estiu". I incloïa un matís que encara fa els límits més laxes: "La Generalitat ha de recomanar les dates d'inici i final de temporada de l'any següent atenent, en cada moment, les demandes del sector comercial".

Tot i això, el TC creu que, "malgrat que l'article 20.6 no circumscriu ni posa data a les temporades de rebaixes, sí que estableix l'existència d'unes temporades habituals i preveu que l'autoritat autonòmica recomani les dates d'inici i fi". Creu que d'aquesta manera s'obre la porta a "la introducció de límits que podrien restringir la capacitat del comerciant de prendre lliurement les corresponents decisions sobre les vendes en rebaixes". Per tot plegat, conclou que "no té cabuda en el règim liberalitzador que configura el legislador estatal amb caràcter bàsic en aquest àmbit".

És a dir, el TC considera que establir un marc mínim dins del qual es produeixin els períodes de rebaixes limita la capacitat de decisió dels comerciants i va en contra de la llei espanyola, que és més "liberalitzadora".