El TC tomba la jornada de 35 hores dels funcionaris andalusos

Les 35 hores setmanals que treballen els funcionaris andalusos “vulneren les normes dictades per l’Estat”. Així va dictaminar-ho ahir el Tribunal Consitucional, que va declarar que els treballadors públics d’Andalusia haurien de treballar, com a mínim, les 37 hores i mitja que estan establertes obligatòriament als Pressupostos Generals de l’Estat d’aquest any per a tots els funcionaris, inclosos els de les comunitats autònomes.

D’aquesta manera, l’Alt Tribunal va anul·lar el decret llei de la Junta d’Andalusia que, des d’aquest gener, regulava la jornada laboral en 35 hores setmanals per als seus treballadors públics –i a 18 les hores lectives setmanals per al personal docent– i recorda que la competència per “regular el règim jurídic de les administracions públiques” correspon “exclusivament” a l’Estat. De fet la sentència, que afecta a més de 270.000 treballadors, respon a un recurs que va presentar l’administració central.

Més enllà de les 37,5 hores setmanals de “treball efectiu” per als funcionaris, els pressupostos espanyols també estableixen que el personal docent de centres públics o privats que reben fons públics estan obligats a fer un mínim de 25 hores lectives en l’educació infantil i primària i 20 hores a la resta. En base a aquesta norma, el Constitucional també va declarar inconstitucional l’horari dels professors andalusos.

“Fan feina des de casa”

La Junta d’Andalusia, presidida per Susana Díaz, no va trigar ahir a respondre a la sentència. La consellera d’Hisenda i Administració Pública, Maria Jesús Montero va assegurar que el govern andalús acata la decisió però no la comparteix. De fet, la consellera Montero ja va avançar que el seu executiu mantindrà les 35 hores “presencials”. “Les plantilles, els horaris i les persones que es van contractar amb motiu de la modificació de la jornada es quedaran i no es veuran afectats”, va afegir.

Així doncs, els plans de Susana Díaz per ajustar el decret llei a la sentència del TC passen per una altra via. Segons va explicar la consellera Montero, el consell executiu andalús aprovarà un acord per a que també es comptabilitzin les feines i activitats que els treballadors públics andalusos fan fora del seu lloc de treball, fins arribar a les 37,5 hores que exigeix la llei.

Es tracta de tasques que, segons Montero, els empleats públics “ja estaven fent fora del seus llocs de treball, en l’àmbit domèstic, per millorar la qualitat dels serveis”. Entre els exemples, Montero va citar “la preparació de casos clínics o de classes” o també “quan els treballadors es descarreguen vídeos per millorar la seva activitat, miren bibliografia, estudien investiguen o preparen la feina i organitzen la jornada”.

L’executiu plantejarà aquest pacte als sindicats de la Mesa General de Negociació Comú el pròxim dilluns, per poder aprovar-lo al consell de dimarts mateix. Montero, també va aprofitar ahir per recordar que el reconeixement d’aquestes hores de feina a casa “són una reclamació històrica de les centrals sindicals”. La consellera d’Hisenda i Administració pública també va assegurar que la mesura prevista per la Junta no suposarà cap problema legal i es mantindrà “fins que el govern central reguli les 35 hores”.

El govern de Susana Díaz va intentar, així, tranquil·litzar els funcionaris. “La jornada presencial es mantindrà com està”, “claredat absoluta” i rebuig a la “incertesa”, són algunes de les frases que més va repetir Montero en fer-se pública la sentència.e