TSB, el banc britànic del Sabadell, anuncia la supressió de 164 oficines

TSB, la filial britànica del Banc Sabadell, ha anunciat aquest dimecres el tancament de 164 oficines i la supressió de quasi un miler de llocs de treball. El banc, comprat el 2015 al Lloyds Group, continua reduint així la xarxa d'oficines, de les poc més de 600 amb què comptava el 2013 ja ha passat a menys de la meitat, 290. L’entitat continuarà mantenint la setena xarxa de banca comercial més àmplia del Regne Unit. El banc assegura que les oficines que es tancaran es troben, de mitjana, a menys de 500 metres d’una oficina de correus, on els clients de TSB també poden operar.

La reducció de la presència a peu de carrer té lloc en un context de transformació i adaptació del negoci a la banca en línia, un procés que s’ha accelerat arran de la pandèmia de coronavirus. Informacions de l’entitat asseguren que diàriament quasi 4.000 clients es registren per a l’ús de la seva aplicació digital mentre que a principis d’any, abans de la crisi sanitària, només ho feien 1.200. La proporció de transaccions realitzades digitalment, amb un augment del 90% en relació amb l’any passat, encara ha augmentat més durant els sis mesos de període de confinament.

La directora executiva del TSB, Debbie Crosbie, ha justificat la decisió perquè "els clients operen de manera diferent, amb un canvi notable a la banca digital". Així, el banc pretén "reformar el negoci per transformar l'experiència del client i preparar-nos per al futur": "Això significa mantenir l'equilibri entre les oficines al carrer i les plataformes digitals". Aquesta nova adaptació suposarà la creació d’uns 120 nous llocs de treball. En total, doncs, el banc en perdrà 849, el 12% de la plantilla, un procés que es vol que sigui pactat.

Pla de reestructuració del 2019

Les retallades, que es produiran a partir de l'any vinent, s'afegeixen a un programa ja en curs de tancament de 82 oficines, després que TSB anunciés el novembre passat un nou pla d’inversions i reestructuració. De fet, en el moment de l'anunci l’any passat Debbie Crosbie també va admetre implícitament la possibilitat que el Banc Sabadell s’acabi venent TSB. "Hem treballat molt estretament amb el nostre grup [Sabadell] en aquest pla. Han sigut molt solidaris", va assegurar llavors. Tot i això, les decisions del Sabadell sobre TSB "depenen del nostre èxit en els pròxims dos o tres anys", també va reconèixer.

Amb tot, a primers d’any, durant la presentació de resultats del 2019, tant el president del banc, Josep Oliu, com el conseller delegat, Jaume Guardiola, van assegurar que no es plantejaven la possible venda. La fusió de CaixaBank i Bankia, però, ha provocat tota mena d’especulacions sobre el futur del Sabadell, com a possible objectiu d’una nova fusió per part d’alguns dels grans bancs espanyols. Si es confirmés, depenent de quin fos, TSB podria ser un actiu a afegir o bé una rèmora.

Grups com Lloyds i NatWest també han anunciat retallades de la seva presència al carrer en dates recents. A més, el rival britànic Co-operative Bank també va anunciar moviments similars a l'agost. Al continent, Deutsche Bank té previst tallar una cinquena part de la seva xarxa, mentre que el suec Handelsbanken tancarà gairebé la meitat de les oficines al país.