El TSJC avala els descomptes en els peatges de la C-16

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat la decisió de la Generalitat d'aplicar descomptes en els peatges de l'autopista C-16, de Terrassa a Manresa, que es va fer modificant la concessió quan Josep Rull era conseller de Territori, segons ha informat aquest dilluns el departament de Territori i Sostenibilitat.

L'empresa concessionària de l'autopista, Autema (controlada per Ferrovial i participada també per Abertis) va presentar un recurs contra els decrets que modificaven la concessió per poder aplicar els descomptes. Uns decrets que ara el TSJC ha considerat que són legals.



El Govern va aprovar un sistema de descomptes per als usuaris de la C-16 al tram Terrassa–Manresa els anys 2015 i 2016 per millorar la mobilitat i l’eficiència del corredor a l’entorn de Manresa i per a la descongestió de la C-55.

Amb la sentència, notificada aquest dilluns a la Generalitat, el TSJC confirma la legitimació i legalitat de la modificació concessional i considera que les al·legacions efectuades per Autema no estan acreditades ni justificades econòmicament i jurídicament, segons remarca la mateixa sentència. El text també avala el fet que els decrets es van aprovar amb tota la legalitat de procediment i de justificació econòmica i jurídica i amb total ajustament a la legislació vigent.



Aquesta sentència, emesa per unanimitat de tots els magistrats de la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa, desestima íntegrament el recurs interposat per Autema i condemna la concessionària a unes costes de fins a un màxim de 5.000 euros. Contra aquesta sentència es pot interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.