El turoperador TUI cancel·la els seus viatges organitzats a Espanya, excepte a les Canàries

TUI ha donat una nova estocada al sector turístic espanyol: el turoperador alemany ha decidit cancel·lar tots els seus viatges organitzats a Espanya. Només se'n lliuren les illes Canàries, que queden al marge d'aquesta decisió. Per resoldre el possible trasbals de plans que la mesura suposi als que ja tenien el viatge reservat, la companyia ofereix fer canvis de destí i avançar el retorn dels viatgers alemanys que ja estiguin aquí a través d'alguns dels seus paquets.

La decisió arriba després que Alemanya inclogués ahir Espanya (excepte, efectivament, les illes Canàries) al llistat de regions de risc a les quals recomana no viatjar. I l'operador turístic, que ha acordat aquesta setmana un nou paquet d'ajudes estatals de 1.200 milions d'euros, ha actuat en línia amb la nova ordre. "El ministeri [alemany] d'Exteriors desaconsella els viatges no necessaris a aquestes regions, així que amb gran tristesa cancel·lem tots els viatges organitzats de forma immediata i fins al 24 d'agost", ha especificat TUI en un comunicat aquest dissabte.

En aquest llistat hi ha prop de 140 països, però Espanya és el que probablement en surti més afectat, ja que és el primer destí internacional per als alemanys. Per a Catalunya, de fet, els turistes alemanys són els tercers més importants en nombre de visites: el 2019 van visitar el territori 1,4 milions de viatgers procedents d'aquest país. Ara bé, la mesura no hauria d'afectar especialment el Principat, que és una de les cinc comunitats que ja era a la llista dels destins que el govern alemany recomanava esquivar. El Principat, Aragó i Navarra hi apareixien des de finals de juliol, i Madrid i el País Basc des de fa cinc dies.

Això sí, si no rep el cop més dur és perquè ja l'ha rebut abans. La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, ha assegurat aquest dissabte que "la situació del sector turístic a Catalunya és molt complicada". En declaracions a RAC1, la titular del departament ha dit que calculen que el turisme caurà entre un 40% i un 60% aquest any, una baixada que al mes de juny se situava en el 87%.

Només un 20% dels hotels oberts

A la mateixa emissora, el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, ha assegurat que si la situació dels establiments segueix com fins ara "molts hotels acabaran en concurs de creditors o en mans de fons voltor". Segons ell, el turisme urbà com el de Barcelona ha perdut l'any, i el de la costa, malgrat fer el que pot amb el turisme local, ha perdut la temporada. "Ara, entre hotels i edificis d'apartaments tenim uns 500 establiments: fins aquesta setmana n'hi havia un 20% d'oberts aproximadament i amb una ocupació de només el 10% o el 15% i baixant", ha afirmat.

"Calen 7.500 milions dels fons europeus per ajudar al sector", ha dit, al seu torn, la consellera d'economia. Aquests diners es destinarien, ha apuntat, a cobrir els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), a dotar al sector d'ajudes directes, a estimular la demanda i a impulsar la digitalització i la formació.