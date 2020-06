Trump adverteix de mesures recíproques contra Espanya per la 'taxa Google'

Tal com ho veu Donald Trump, Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit s'han convertit oficialment en enemics dels Estats Units. El secretari del Tresor nord-americà, Steven Mnuchin, va posar-se en contacte ahir amb la ministra d'Hisenda espanyola, María Jesús Montero, i alguns dels seus homòlegs europeus per informar-los que se suspen el diàleg en la negociació fiscal en el context de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i avisant-los que respondrà amb mesures "proporcionadament pertinents" a la 'taxa Google', l'impost que ha desfermat la guerra.

A través d'una carta, Mnuchin assegura que les negociacions al voltant de l'impost a aquests països europeus estan en un punt mort i rebutja acordar canvis provisionals a la legislació fiscal global que afecta les companyies digitals nord-americanes, segons va avançar ahir al vespre el Financial Times. "Aquest és un moment en què els governs del món haurien de centrar la seva atenció a lidiar amb els problemes econòmics que genera el covid-19", afirma el secretari del Tresor dels EUA.

Fonts del ministeri d'Hisenda van confirmar ahir haver rebut el document, però van indicar que això no atura el projecte. Segons recull Europa Press, l'argument bàsic és que l'impost "no es fixa en banderes ni contra cap país". A més, les mateixes fonts van recordar que es tracta d'una iniciativa que segueix els treballs començats per la Comissió Europea. La intenció és, asseguren, que els ministres que han rebut la carta es coordinin per respondre-la traslladant la seva postura.

Un conflicte de llarga durada

No és la primera vegada que Trump adverteix Espanya i altres països europeus en aquesta línia. De fet, a finals de l'any passat, el president nord-americà va anunciar que imposaria aranzels del 100% sobre productes francesos després que el juliol el govern francés aprovés el que allà s'ha anomenat 'taxa GAFA' (en referència a Google, Amazon, Facebook i Apple). Aquí, a Espanya, el consell de ministres va aprovar el mateix impost al febrer, i a principis d'aquest mateix mes de juny el Congrés va donar llum verda a tramitar-la, malgrat els vots en contra del PP, Vox, i Ciutadans.

Així, va quedar pactat que la taxa gravi amb un 3% de la facturació anual "els serveis de publicitat, intermediació en línia i venda d'informació a partir de dades generades pels usuaris" a companyies amb més de 750 milions d'euros d'ingressos (i almenys 3 milions en territori espanyol). L'impost serà indirecte, es liquidarà trimestralment i entrarà en vigor als tres mesos a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).