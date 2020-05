Taxi Project denuncia Uber per un frau equivalent a 5 milions d'euros en concepte d'IVA

La lluita de Tito Álvarez, coordinador de Taxi Project, contra els vehicles amb llicència VTC continua. L'última ofensiva ha anat dirigida a Uber, contra la qual ha presentat aquest dimecres una denúncia a la Fiscalia de l'Audiència Nacional per estafa documental i delictes contra la Hisenda pública. "Una feina molt profunda d'investigació", segons el portaveu de Taxi Project, duta a terme per la consultora Ekona, els indica que Uber va declarar l'any 2018 uns 35 milions menys dels que en realitat va ingressar. I que, com a conseqüència, es va estalviar uns 5 milions d'euros en concepte d'IVA.

Segons tot un seguit de càlculs, l'associació ha conclòs que aquell any la companyia nord-americana va declarar 16 milions d'euros d'ingressos quan en realitat n'havia facturat al voltant de 51. Es basen en les 5.000 llicències que té Uber a Espanya, en què l'empresa cobra 15 euros per trajecte (que generen 255 milions d'euros tenint en compte que fa 17 milions de trajectes a l'any, com ha afirmat Lluís Domingo, advocat de Vosseler, el bufet que ha gestionat la denúncia) i en què d'aquesta quantitat la companyia es queda el 20%. Així, Uber hauria ingressat 51 milions en termes de comissions per servei de transport. "A aquesta facturació cal aplicar-hi l'IVA, que en aquest cas és del 10%", ha explicat Domingo. Els 51 milions equivalen, en aquest sentit, a 5 milions d'IVA "que Uber ni ha liquidat, ni ha repercutit, ni ha abonat", ha afegit.

Per aconseguir-ho, ha assenyalat també Domingo, "Uber se serveix d'un entramat societari amb ànim defraudatori" que utilitza enginyeria fiscal per derivar els beneficis cap a societats holandeses que "tributen en paradisos fiscals com Delaware, Singapur i diversos països caribenys". Un portaveu d'Uber ha negat a l'ARA les acusacions i ha assegurat que Uber compleix amb totes les seves obligacions fiscals en tots els països on opera. "Com tantes altres multinacionals, Uber té una seu internacional a Holanda, des d'on opera a tot Europa en virtut del principi de lliure estacionament de la Unió Europea", ha defensat.