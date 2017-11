Técnicas Reunidas s'enfonsa un 31% en borsa pels seus resultats

Els mercats castiguen durament Técnicas Reunidas a l'Ibex. La companyia, que pertany al sector de la indústria energètica, s'ha enfonsat un 31% en borsa aquest matí després de presentar resultats. L'empresa ha guanyat 55,7 milions fins al setembre, un 45% menys que l'any passat. Segons la direcció els resultats es van veure afectats per la depreciació del dòlar davant de l'euro. A més, també han anunciat que rebaixen les seves expectatives amb una retallada de les previsions.

Això ha fet que les seves accions patissin una forta davallada a la borsa, fet que ha provocat que la companyia perdés gairebé 500 milions d'euros en poc temps en borsa. Uns minuts després de les 10 del matí la caiguda s'ha moderat fins al 20%. Aquesta patacada situa Técnicas Reunidas com el pitjor valor dels 35 que formen el selectiu espanyol aquest 2017: si no remunta haurà perdut més d'un 40% del seu valor des que va començar l'any.

Malgrat la baixada dels beneficis la companyia va aconseguir créixer un 12,9% en vendes entre gener i setembre, fins als 3.882,6 milions d'euros. A tancament de setembre, però, la cartera de comandes es va situar als 8.517 milions d'euros, xifra un 16% inferior a la del mateix període de 2016.

El conseller delegat de la companyia, Juan Lladó, ha destacat que l'any 2017 ha estat "especialment complicat" i molt "afectat per factors extraordinaris i imprevistos", amb projectes cancel·lats i altres que s'han retardat molt. Segons aquesta firma d'enginyeria, el retard en l'inici dels nous projectes implica que no s'assoliran nivells de càrrega de treball òptims fins a la segona meitat de 2018. Aquest escenari de menor activitat ha estat el que ha obligat a la direcció a revisar a la baixa les seves previsions per aquest any i el que ve.