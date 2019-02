Telefónica s'alia amb Microsoft per analitzar amb intel·ligència artificial les dades dels clients

És el tercer any consecutiu en què Telefónica ja no parla simplement d'internet durant el seu acte principal al Mobile World Congress, sinó de la seva nova obsessió: les dades. L'operadora ha anunciat aquest dilluns al congrés tecnològic un pas més en l'estratègia amb què vol redreçar el seu model de negoci. Així doncs, Telefónica ha signat una aliança amb Microsoft per col·laborar conjuntament en els projectes de la companyia al voltant de la intel·ligència artificial.

L'objectiu principal és que Aura, l'assistent virtual connectat a la llar de l'operadora, ofereixi cada vegada més serveis als clients de Telefónica i, per tant, en pugui extreure més dades. Com ja va explicar en altres edicions el seu president, José María Álvarez-Pallete, la companyia vol que aquest sistema serveixi per suprimir les consultes més habituals que reben els seus 'call centers', perquè Aura és capaç d'automatitzar les respostes.

L'aliança amb Microsoft s'ha materialitzat –per ara– en la creació de l'ecosistema d'aplicacions Aura Living Apps, que farà servir la plataforma del gegant nord-americà Azure per incloure noves maneres d'interactuar amb l'assistent dins la llar. Per exemple, el responsable de dades de Telefónica, Chema Alonso, ha destacat que els seus clients podran fer el 'check-in' amb Air Europa "des del sofà de casa" després de respondre a través de la veu algunes preguntes d'Aura.

Per ara l'ús d'Aura a les llars dels clients de Telefónica encara és limitat. Justament un any després del seu llançament comercial, la companyia tot just confia en arribar als cinc milions d'usuaris actius al mes durant aquest 2019. A més la plataforma, que actualment funciona a Espanya, l'Argentina, el Brasil, Xile, Alemanya i el Regne Unit, vol ampliar l'abast fins a nou països.

Precisament, el que no ha tingut tant de pes en la intervenció d'Álvarez-Pallete és el 5G, l'altre tema central d'aquesta edició del congrés. Tot i així, la companyia assegura que en la col·laboració amb Microsoft també exploraran la manera de treballar conjuntament en aquesta tecnologia i en altres temes com el 'blockchain' i el processament de dades.

En el primer dia del Mobile World Congress, Telefónica també ha avançat en un altre tema pendent per a les 'telecos', la portabilitat de dades entre companyies. La patronal del sector i organitzadora del congrés GSMA i grans operadores, com Deutsche Telekom, Orange i Telefónica, han presentat la primera especificació d'aquest estàndard, que hauria de facilitar que els usuaris es puguin emportar les seves dades quan canvien de proveïdor.