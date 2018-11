Movistar tornarà a apujar el preu de les tarifes el gener del 2019

Movistar tornarà a començar l'any amb una pujada de preus. L'operadora encarirà les tarifes dels seus paquets Fusión a partir del 18 de gener del 2019, com ja ha fet en els últims anys. L'organització de consumidors Facua va advertir ahir d'aquest increment, amb el qual la companyia de telecomunicacions augmentarà el preu de l'establiment de trucada dels paquets Fusión 0 en un 33%. Concretament, el cost passarà de 30 a 40 cèntims a partir dels 200 minuts en les trucades de la línia principal i del primer minut a la segona línia.

L'associació considera que aquesta pujada de creus és "absolutament desproporcionada" i que encareix encara més "un servei que està patint una escalada de preus en els últims anys". Segons Facua, el dinamisme del mercat de les telecomunicacions hauria de ser "compatible amb la seguretat jurídica en la contractació i l'equilibri entre les parts que subscriuen els contractes".

A banda de l'establiment de trucada, a principis d'any Movistar també canviarà el preu dels paquets Movistar Fibra Óptica (que no inclouen línia mòbil), que costaran tres euros més al mes. Facua recorda que en l'últim any l'operadora ha augmentat el cost d'aquest producte fins a vuit euros al mes, després que pugés cinc euros el gener passat i tres euros més al juliol.

A més, Movistar també preveu modificar el preu dels bons i serveis auxiliars que van associats a les línies fixes. Per exemple, el contestador automàtic (que ja ha duplicat el preu en un any) passarà a costar 24 cèntims per trucada, mentre que a finals del 2017 aquest servei costava 12 cèntims. L'organització de consumidors critica que el canvi és "completament desmesurat i injustificat".

L'escala de preus també repercutirà en les tarifes més bàsiques de Telefónica. El Contrato Mínimo i el Contrato 9 augmentaran de 10 a 12 euros i de 20 a 22 euros, respectivament.

Trucades internacionals més cares

Fa un any i mig que les operadores de telecomunicacions van dir adeu als sobrecàrrecs del 'roaming', però aquestes ja comencen a compensar la mesura amb increments de preu en les trucades internacionals. El Planazo Internacional de Movistar amb 500 minuts de trucades a 39 països passarà de 12 a 14,40 euros al mes.

Segons Facua, la constant modificació de les condicions dels contractes per part de les operadores ha provocat que les telecomunicacions es converteixin en "un mercat opac i confús, en el qual a l'usuari li resulta impossible comparar i escollir la millor opció". D'acord amb un estudi recent de Rastreator.es, des del 2015 els paquets convergents s'han encarit fins a un 48%. Tot i així, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va avalar el 2015 que Telefónica podia incrementar el cost de les tarifes, malgrat que la promoció va arrencar amb l'eslògan de preus "per sempre".