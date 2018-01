Telegram també vol crear la seva pròpia criptomoneda

Telegram també planteja crear la seva pròpia criptomoneda, que es podria dir gram. Ho va revelar ahir TechCrunch, que va assegurar que la companyia -que va evitar respondre a les peticions de la publicació especialitzada- estudia una oferta de creació de moneda virtual d’entre 3.000 i 5.000 milions de dòlars. Segons les fonts consultades, la nova moneda es basaria en la futura Telegram Open Network (TON), una nova generació de blockchain que té més capacitat que la creada per a altres criptomonedes, com Bitcoin i Ethereum.

La nova moneda permetria a Telegram crear el seu propi sistema de pagament -independentment de bancs i autoritats- i als seus usuaris evitar el pagament de comissions i fer pagaments de manera privada. Segons la publicació, l’aplicació ja s’ha convertit, de fet, en l’eina de comunicació de la comunitat de criptomoneda. Els 180 milions d’usuaris de Telegram a tot el món podrien convertir-se en el gran avantatge de la companyia, ja que suposa prou massa crítica perquè aquesta eina es converteixi en el principal canal per a l’ús de criptomonedes.

Pla per evitar especulació

Documentació a la qual ha tingut accés TechCrunch explica que Telegram retindrà el 52% dels grams emesos per evitar que es pugui especular amb la moneda.

Telegram no és l’única companyia que vol crear una moneda virtual. La catalana Home Meal Replacement, la societat que gestiona la cadena de botigues de menjar preparat Nostrum, va revelar fa dues setmanes la seva intenció de fer una criptomoneda que li permeti generar 50 milions d’euros (que algú hauria de subscriure). En el seu cas, serviria per finançar el seu pla internacional per obrir franquícies.