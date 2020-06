Teletreball: més hores extra però més comoditat

Treballar a distància i mitjançant eines telemàtiques ha funcionat: la majoria d’empleats i directius consultats en un estudi que ha fet l’escola de negocis Eada afirmen estar contents amb el model i coincideixen en aspirar a aconseguir que la seva companyia implementi opcions estables de teletreball de cara al futur. Això sí, malgrat que un terç dels homes i el 27% de les dones diuen haver-se sentit fins i tot més còmodes treballant a casa, el 80% dels enquestats asseguren que el model ha suposat allargar la jornada laboral. Un 47,7% ha fet entre una i dues hores afegides cada dia; un 19,5%, entre tres i quatre, i un 13,7%, quatre hores més.

“L’objectiu de l’anàlisi era conèixer de prop com estaven treballant les persones en un context inèdit, quin era el grau d’equilibri entre la vida personal i la professional, el seu nivell de satisfacció i quin futur veuen per a aquesta modalitat”, planteja Aline Masuda, professora d’EADA i coordinadora de l’informe. La principal conclusió, després de preguntar a 600 treballadors i directius catalans, és antagònica: “Els resultats indiquen que, en general el teletreball en temps de confinament funciona, però a llarg termini és important implementar protocols, mesures de conciliació i gestió del temps per evitar cremar-se”, apunta l’experta.

Per exemple, el 48% percep que ha tingut problemes per separar la vida professional de la personal. Els que més ho han notat: les dones i els que tenen persones grans o nens a càrrec. De fet, el 42% dels enquestats asseguren que les interrupcions familiars són la principal barrera per concentrar-se. En aquest sentit, la segona raó és no comptar amb un espai físic adequat per treballar. L’informe també conclou que es dedica gairebé el mateix temps a la feina com a tal que a fer reunions virtuals per videoconferència.

Claus d’implantació

Pel que fa al futur, un 48% està convençut que creixerà el nombre d’hores que es dedicaran al teletreball i el 72% dels homes i el 80% de les dones consideren que les empreses haurien d’implantar opcions de teletreball. Les recomanacions de Masuda, en aquest sentit, són introduir-lo moderadament, establir pauses a la meitat de la jornada, que només es facin un màxim de dues videoconferències al dia o definir horaris límit de connexió.