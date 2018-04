Tercer projecte en quatre anys per recuperar el prestigi del cava

El procés iniciat per recuperar el prestigi del cava amenaça de convertir la tria d’un escumós en una qüestió complicada per al consumidor. Fa una dècada es va obrir el debat sobre la devaluació de la beguda, per culpa del low cost i la baixa qualitat, i en els últims quatre anys han nascut tres iniciatives per intentar impulsar-ne la reputació. Ahir es va presentar l’última. Sis productors de cava premium (Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló) van presentar Corpinnat, una marca paraigües que obligarà a complir uns requisits: s’ha de produir en una zona concreta del Penedès, es farà únicament amb producció ecològica i varietats autòctones (o històriques) collides a mà, tindrà criances a partir dels 18 mesos i un preu mínim garantit del raïm. “La nostra primera inquietud és que els vins tinguin una identitat, i això no s’entén sense un territori”, va dir un dels impulsors de la nova marca europea de garantia, Xavier Gramona, copresident des d’ara de l’Associació de Viticultors i Elaboradors Corpinnat (AVEC).

Corpinnat, que apunta a la part més alta i cara del cava, es podria confondre amb les dues iniciatives anteriors que intenten marcar perfil propi en l’escumós català: d’una banda, la denominació d’origen (DO) Clàssic Penedès (creada per un grup de productors que es va voler desvincular de la DO Cava) i, d’una altra, els caves de paratges qualificats, una iniciativa llançada per la DO Cava a finals de l’any passat.

La designació Corpinnat podrà compartir etiqueta amb la de cava o amb Clàssic Penedès, però la nova associació neix amb un requisit clar: la marca de l’elaborador haurà de ser sempre present a l’etiqueta. S’han acabat els noms comercials i els codis de productors. D’aquesta manera, aquests sis noms que produeixen una tercera part del cava premium que s’elabora a Catalunya volen impedir l’ús de Corpinnat en companyies que venen marca blanca.

Corpinnat ataca un dels pecats originals de la Denominació d’Origen Cava: la disgregació geogràfica per 160 municipis repartits entre cinc comunitats autònomes. Els seus impulsors reivindiquen el Penedès com l’origen del cava i limiten la producció dels nous escumosos a una regió al sud del riu Llobregat que s’estén sobre 22.966 hectàrees de vinya, on actualment es concentra un 61% de la superfície de plantació de varietats de cava. Però una gran part de l’actual producció quedaria al marge de les seves pretensions. Pels seus requisits de producció ecològica i perquè un 90% del raïm utilitzat haurà de ser de les varietats xarel·lo, macabeu, parellada, sumoll, malvasia i monestrell. El chardonnay, el pinot noir i el trepat quedaran restringits al 10% restant a partir del 2020.

El cost del raïm

L’aposta de Corpinnat pel territori es trasllada en un compromís amb les vinyes que es faran servir. Qui tingui aquest segell haurà de tenir collites pròpies o signar contractes de llarga durada amb els seus viticultors. El preu a pagar pel raïm també s’assegurarà, amb un mínim de 0,62 euros per quilo i que haurà d’arribar als 0,7 euros en un termini de cinc anys. Actualment es paga al voltant de 0,4 euros.

Tot i les pretensions integradores, sumar-se al projecte de Corpinnat no serà gens fàcil. El llistó és molt alt, fins i tot tenint en compte la transició prevista per a aquells grups que vulguin apuntar-s’hi. Curiosament, la delimitació geogràfica escollida en deixaria fora el principal celler del tercer productor de cava (Caves Jaume Serra, a Vilanova i la Geltrú), del grup murcià García Carrión, al qual el sector acusa d’haver ajustat els preus i la qualitat del cava cap avall.

La idea de Corpinnat es va començar a forjar al 2015. Ahir Ton Mata, copresident de la iniciativa, afirmava que caldrà que passin cinc anys per començar a valorar si el nou projecte és un èxit o un fracàs. De moment, les primeres botelles de Corpinnat sortiran a la venda l’1 d’octubre. Seran sis productors. La denominació Càssic Penedès té setze cellers i els caves de paratge qualificat en tenen una dotzena, a més de dos en procés d’integració.