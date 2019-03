Tesla tancarà totes les botigues i concentrarà les vendes a internet per reduir costos

Tesla tancarà totes les seves botigues de forma progressiva i vendrà exclusivament a través d'internet per reduir costos. La companyia ha fet l'anunci durant la presentació del nou model 3 estàndard que tindrà un preu base 35.000 dòlars. A Barcelona la companyia té dues botigues una carrer Rosselló i la segona al carrer Metal·lurgia.

"Pots comprar un Tesla a Amèrica del Nord a través del seu mòbil en un minut, servei que estarà disponible aviat a tot el món", ha assenyalat la companyia.

Tesla ha assegurat que aquesta mesura li permetrà reduir els preus de tots els seus vehicles una mitjana d'un 6%, "el que ens permet arribar al preu de 35.000 dòlars per al Model 3 abans del que s'esperava".

La companyia ha explicat que en els pròxims mesos tancarà mica en mica les seves botigues tot i que mantindrà obert un petit nombre d'establiments que convertirà en "galeries, aparadors i centres d'informació".

Sense beneficis el primer trimestre

El fundador de Tesla, Elon Musk, també ha admès en una conferència telefònica amb mitjans de comunicació que no espera que la companyia tingui beneficis en el primer trimestre de l'any. "Hi ha moltes dificultats per portar vehicles a la Xina i Europa, no esperem ser rendibles", ha dit Musk.

El Model 3 estàndard té un abast de 220 milles (354 quilòmetres), una velocitat màxima de 130 milles per hora (209 quilòmetres per hora) i un acceleració de 0 a 60 milles per hora (de 0 a 96,5 quilòmetres per hora) en 5,6 segons.