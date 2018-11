El Model 3 de Tesla arriba per primera vegada a Barcelona

La botiga a Barcelona del fabricant de cotxes elèctrics de luxe Tesla acull des d'aquest dimecres el Model 3 de la marca que presideix Elon Musk. És la primera vegada que aquest cotxe es mostra en exposició a Espanya, fet que ha provocat interès i cues a la botiga del carrer Rosselló, tant de les persones que ja en tenen feta una reserva -previ pagament de 1.000 euros-, com del públic en general que volia veure de prop el vehicle.

El cotxe, que es va mostrar per primera vegada el 2016 i que es va començar a comercialitzar als Estats Units i el Canadà aquesta primavera, es començarà a vendre a Espanya a començament de l'any que ve.

El model és un sedan familiar 100% elèctric que de moment és el més econòmic produït per l'automobilística estatunidenca. Malgrat que l'empresa no ha volgut informar de quantes reserves té a Espanya d'aquest vehicle i a quin preu es vendrà, als Estats Units s'està comercialitzant per 49.000 dòlars (uns 43.500 euros), tot i que la marca ja està preparant una nova versió més barata, de 35.000 dòlars (uns 31.000 euros), que, això sí, no tindrà tanta autonomia.

El Model 3 que s'exposa a Barcelona és un cotxe totalment elèctric, que té maleter tant al capó de davant com al de darrera i que va equipat amb una pantalla de 15 polzades des de la qual es controla tot el cotxe. L'únic botó que té el cotxe és el del 'warning' (doble intermitent) perquè és obligatori.

Aquest model més barat de Tesla ha estat un èxit. Segons fonts de la companyia, quan es va presentar el maig del 2016 es van aconseguir 325.000 reserves als Estats Units i el Canadà en només una setmana.

La companyia, que mai ha aconseguit tancar un exercici amb beneficis, va obtenir el tercer trimestre d'aquest any uns guanys de 311,5 milions de dòlars -davant d'unes pèrdues de 619,3 milions de dòlars el mateix període de l'any passat-, cosa que atribueix a l'impuls de les vendes del Model 3.

Durant el tercer trimestre la marca va entregar un total de 83.775 automòbils, dels quals 56.065 van ser unitats del Model 3, que només es comercialitza fins ara als Estats Units i el Canadà.