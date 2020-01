Les vendes de Tesla es multipliquen per cinc

Tesla s’ha convertit en la marca símbol de l’electrificació en el món de l’automòbil. La companyia fundada per Elon Musk va vendre 367.500 cotxes a tot el món el 2019 (un increment del 49,8% respecte a l’any anterior). Les dades proven el seu èxit al mercat, tot i que no pel que fa a resultats, ja que l’empresa encara no ha tancat mai un exercici sencer amb beneficis. Però no deixa de ser un èxit que, a petita escala, també es reprodueix a Catalunya. La marca es pot considerar de luxe, perquè el model més barat, el 3, té un preu mínim de més de 48.000 euros, mentre que l’S es pot comprar a partir de 81.000 euros i l’X en costa més de 116.000 en la versió més senzilla. El 2019 Tesla va vendre al Principat 737 cotxes, un 415% més que l’any anterior. Es pot considerar una xifra modesta, però d’automòbils 100% elèctrics només se’n van vendre 2.960 a tot Catalunya, i a Espanya 10.050.

Les dades, a més, s’han d’emmarcar en el context que va viure el mercat de l’automòbil l’any passat. Les vendes del conjunt del sector van baixar a Catalunya i a Espanya. Les matriculacions de turismes al Principat van caure un 6,3%. Però, si es segmenten, la baixada es va concentrar en els cotxes dièsel (-36,2%), mentre la matriculació dels de benzina va aguantar (+2,1%). Però, sobretot, en un context d’emergència climàtica, la pujada la van registrar els automòbils que funcionen amb electricitat o combustibles alternatius (+26,4%). I, dins d’aquest sector, destaca l’augment de la venda de cotxes 100% elèctrics, que és la categoria en què es mou Tesla.

651x749

En total l’any passat a Catalunya es van matricular 2.960 turismes 100% elèctrics, un 64,8% més que l’any anterior, quan se’n van matricular 1.796. És a dir, Tesla va vendre més d’un quart dels vehicles 100% elèctrics. Però, a més, les seves vendes van créixer molt per sobre del creixement del conjunt del mercat. El 2018 Tesla havia venut 143 cotxes a Catalunya, però el llançament del Model 3 va impulsar les seves vendes. Dels 737 nous Tesla matriculats al Principat el 2019, el gruix, 606, correspon a les comarques de Barcelona, un 60% més que l’any anterior. El creixement percentual va ser superior en les altres tres províncies, malgrat que en números absoluts, com és lògic, la xifra és inferior. A Girona es van matricular 47Tesla, un 571% més que el 2018. Els 35 cotxes de la marca que van anar a les comarques de Lleida suposen un increment del 1.650% respecte a l’any anterior, mentre que el creixement a les comarques de Tarragona va ser del 1.533%, amb 49 vehicles de la marca venuts.

A més, Catalunya va ser la comunitat de l’Estat on es van matricular més cotxes de la marca que lidera Elon Musk, per sobre de Madrid, on l’any 2019 es va arribar a 628 cotxes. Això sí, el creixement a la comunitat madrilenya respecte al 2018 va ser fins i tot superior al del Principat, ja que la marca de cotxes elèctrics va vendre un 509% més d’unitats.

“Sens dubte Tesla és ara el rival a batre quant a cotxes elèctrics, de la mateixa manera que Toyota ho és en híbrids des que va fer el llançament del Prius als anys 90 i, especialment, de la nova generació presentada l’any 2004”, apunta Miguel Saiz, professor d’OBS Business School.

El Model 3, líder

Una part de l’èxit de Tesla és atribuïble a l’arribada al mercat espanyol del Tesla Model 3, el més assequible de la marca. De fet, dins del rànquing espanyol aquest model s’ha situat com el primer en matriculacions de cotxes 100% elèctrics. Amb 1.687 unitats matriculades, ha aconseguit un 16,8% de quota de mercat dels cotxes 100% elèctrics a l’Estat, per davant d’altres models com el Nissan Leaf (15%), el Renault Zoe (10,4%) i el Hyundai Kona (quasi un 10%). Els altres models de Tesla no són tan assequibles. L’X, un SUV que és el més car de la gamma, ocupa el desè lloc del rànquing de vendes de cotxes 100% elèctrics a Espanya, amb una quota de mercat del 1,87%, mentre que el Model S és el dotzè més venut, amb un 1,74% de quota de mercat.

L’empresa val més que Volkswagen

Dins l’automoció, el grup Volkswagen és un líder mundial consolidat amb molts anys d’història. Ven 11 milions de cotxes a l’any i genera grans beneficis: 13.900 milions d’euros l’any 2018. Però, paradoxalment, Tesla, nascuda el 2003, que ven molts menys cotxes i no genera beneficis, val molt més que el grup alemany a la borsa.

La setmana passada la companyia que lidera Elon Musk va superar els 100.000 milions de valor en borsa (92.100 milions d’euros enfront dels 89.744 milions de Volkswagen), malgrat que el 2019 va comercialitzar a tot el món 367.500 cotxes, un 3,3% dels que ven el grup amb seu a Wolsburg.