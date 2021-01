La Thermomix guanya i Lidl haurà de retirar el seu robot de cuina

Monsier Cuisine ha de desaparèixer de les estanteries dels Lidl d'Espanya. El Tribunal Mercantil de Barcelona condemna aquesta cadena de supermercats alemanya a deixar de vendre el seu robot de cuina perquè fer-ho constitueix "una violació dels drets d'exclusiva que es deriven de la patent espanyola" (validació de la patent europea) de l'empresa Vorwerk, fabricant de la Thermomix. Aquesta companyia, també alemanya, va demandar Lidl precisament perquè trobava el seu robot de cuina molt semblant a la famosa Thermomix. I ara la secció especialitzada en assumptes de patents dels jutjats mercantils de Barcelona li dona la raó.

La discussió jurídica –explica el TSJC en un comunicat en què resumeix la sentència– s'ha centrat en si la patent reconeguda a Espanya recull de manera explícita i com a característica pròpia i innovadora les funcions que fa la Thermomix. En concret, un dels punts clau era la funció de pesar d'aliments que fa l'aparell de Vorwerk gràcies a un circuit que controla el moviment del got. "Lidl reprodueix en el seu robot Monsieur Cuisine totes i cadascuna de les característiques de la reivindicació 1 (del relat de característiques pròpies) de la patent de Vorwerk, segons la sentència", conclou el document.

El jutjat condemna Lidl, davant d'això, a aturar la importació, emmagatzematge, oferiment i comercialització de la seva màquina i a retirar del mercat tots els exemplars de què disposin tant ells com els seus distribuïdors i el material publicitari en què hi aparegui. També a abstenir-se de fer nous aparells que s'assemblin a les característiques reivindicades a la patent en discussió i, per últim, a indemnitzar Vorwerk pels danys i perjudicis causats i a pagar les costes processals.

La sentència no és ferma, Lidl té dret a recórrer-la, per tant, les quantitats corresponents per aquests danys i perjudicis encara no s'han establert. Els responsables de la Thermomix demanaven, abans de començar el judici, un 10% sobre l'import brut de les vendes del robot, que costa al voltant dels 350 euros. El preu de la Thermomix és més de tres vegades superior.

Demandes creuades

La baralla judicial entre totes dues empreses es remunta a l'estiu del 2019, quan Vorwerk va decidir portar davant dels tribunals Lidl per importar i comercialitzar el seu robot de cuina a Espanya. La cadena de supermercats va negar que el seu robot de cuina infringís la patent i va demanar al jutjat que la declarés nul·la per "falta de novetat, activitat inventiva i addició de matèria" a través d'una altra demanda creuada.

Amb el suport d'aquest tribunal català, Vorwerk guanya més arguments per defensar la titularitat del model Thermomix. L'última vegada que la companyia alemanya va arribar a judici per un cas similar amb un fabricant d'electrodomèstics català, Taurus, no va tenir tanta sort: l'Audiència Nacional i després el Tribunal Suprem van donar la raó al seu contrincant.