Thibaud Simphal: “Posar un temps d’espera als VTC va contra el ciutadà”

Thibaud Simphal arriba a l’entrevista amb l’ARA en bicicleta, amb la Gran Via col·lapsada per la vaga indefinida dels taxistes i poques hores després que Territori presentés la primera versió del seu decret per regular les VTC. És el director regional d’Uber per al sud i l’oest d’Europa i en cinc anys a l’empresa ha sigut testimoni de la seva pugna al continent amb el taxi i les administracions. També a Catalunya, on ara el Govern li exigeix un temps mínim de precontractació de 15 minuts.

¿Uber podria operar amb un temps d’antelació de 15 minuts?

Abans d’això volem veure què diu exactament el decret. Ho analitzarem en solitari i amb la resta d’empreses del sector. Posar un temps d’espera va en contra dels interessos dels ciutadans, fa que el servei sigui pitjor. Hem de veure fins a quin punt el nostre model i la nostra aplicació poden continuar operant. Ho hem vist a França i altres llocs i ho van retirar ràpidament.

¿I pot funcionar si ha de tornar a la base després de cada servei?

Dependrà del que digui exactament el decret. Això ho hem vist en països com Alemanya, i ara tothom està d’acord que no és una bona idea. Principalment perquè va en contra del medi ambient. Et recullo al centre, et deixo a Sants i abans d’agafar algú altre he d’anar a l’altra punta de la ciutat i tornar. Vol dir més contaminació i perdre temps.

Què ha passat en altres ciutats?

En molts països hi ha normes que es van introduir per protegir els taxis en lloc d’ajudar-los a avançar cap al futur, i amb el temps es van retirar. Es tracta d’una evolució que requereix temps i entenem molts dels dubtes dels governs. També que els taxis vulguin defensar els seus interessos. Les plataformes canvien coses que han sigut estables durant molt temps. Els governs reaccionen afegint lleis, però el dubte és si ho fan per l’interès de la gent i les ciutats.

Ja vau marxar de Barcelona un primer cop. Ho tornareu a fer?

Estem compromesos a seguir invertint com a empresa a Espanya, Catalunya i Barcelona. Però farem el que toqui. Si hi ha normes, hi ha normes. No demanem al govern català que ens protegeixi, però sí que ajudi el taxi a oferir un servei millor.

El taxi critica que feu el mateix però amb una regulació diferent. Com poden competir?

En moltes ciutats del món veiem que els governs han fet normes en què el taxi està més en línia amb el món modern: estant disponibles amb una aplicació, acceptant targetes de crèdit amb més flexibilitat en el preu segons el moment del dia...

Però els taxis asseguren que tenen menys ingressos des que hi sou.

Hi ha estudis fets per Uber, think tanks i economistes reputats que apunten que aquesta és una necessitat que augmentarà. Cada cop menys gent voldrà tenir cotxe propi. Si els taxis diuen que han tingut una baixada d’ingressos, en molts llocs hem vist que no és veritat. La mobilitat -incloent-hi taxis i VTCs- creix arreu. Seria sorprenent que no tinguessin ingressos. Si analitzes el sector és difícil de demostrar.

Com defenseu que les llicències VTC ara tinguin aquest ús?

En alguns països les VTC existien abans que les aplicacions mòbils. Les normes no deien explícitament que es poguessin fer servir per a plataformes, però els governs les han adaptat. Si mires el mapa d’Uber i els nostres competidors, tens un 90% del planeta on el model és totalment legal i explícit a les lleis. Hi ha pocs llocs a Europa on encara hi ha complicacions, com Espanya o Itàlia. La pregunta és si Barcelona i Catalunya poden quedar-se enrere quan la resta del món avança cap aquí. És una decisió política.

¿Val la pena aquest xoc amb les administracions i el taxi?

En general, creiem que val la pena. Uber i altres plataformes ofereixen un servei que la gent vol. No només volem tenir un negoci de VTC, provarem diferents coses i volem seguir creixent. En el passat vam cometre errors i vam anar massa ràpid, potser amb un model equivocat. Però en els cinc anys que porto a l’empresa he vist un canvi. Escoltem els governs i treballem amb ells. No veig per què no hauria de funcionar a Espanya, Catalunya i Barcelona.

Per ara no ha funcionat.

És important que els governs entenguin que si hi ha normes que dificulten l’èxit d’alguns negocis, el primer que fan és obstaculitzar la innovació generada al mateix país.

Es qüestiona si realment oferiu feina de qualitat als conductors.

Pel que fa als sous, no teníem aquestes dades. Ara ja sí. A França el govern va impulsar una llei per demanar quants diners guanyaven. Això va ajudar a concloure que es podia guanyar un sou digne, per sobre d’algunes feines, regulat i d’acord amb el salari mínim. Això demostra que els dubtes són vàlids i justos i que cal treballar-los. Uber no s’amaga del debat, estem al centre de la discussió. Però volem tenir-lo amb experts, no pot ser només entre nosaltres o amb els taxis.

També heu entrat en els patinets i les bicis elèctriques - qüestionats per l’ocupació de l’espai públic - i la missatgeria - qüestionada pel model laboral - . Per què sempre sou en negocis que generen conflicte?

Està bé que generin dubtes, les novetats tecnològiques sempre ho fan. Creiem que tenim respostes a les necessitats de la gent. Però per moltes coses hi ha una simplificació en què es pensa que el futur sempre destruirà el present. Hi ha molts serveis en què el futur pot existir i incloure el passat. M’agradaria aconseguir això amb els governs i els taxis aquí.

Que Uber no acabi amb els taxis?

Exactament. No volem ser una empresa que vagi contra el passat, sinó que respecti les tradicions.

¿Tindrem un altre Mobile World Congress sense Uber?

Espero que no tinguem un MWC sense Uber. Ha passat altres anys. Seria estrany que una de les grans ciutats del món, on es viatja per tecnologia, no tingués disponible la tecnologia de mobilitat més coneguda del planeta.