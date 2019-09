El govern espanyol treballa per evitar la fallida de les filials de Thomas Cook a Alemanya i els països nòrdics

El sector turístic espanyol està preocupat per les conseqüències de la fallida del grup turístic britànic Thomas Cook, que l'any passat va portar a l'Estat 7,1 milions de turistes. La ministra de Turisme en funcions, Reyes Maroto, ha assegurat aquest dimarts que el seu executiu està fent gestions per evitar que també caiguin les filials del grup a Alemanya i els països nòrdics. Per ara, segueixen funcionant amb normalitat la companyia aèria alemanya Condor i la danesa Thomas Cook Scandinavia. "Ahir va fer fallida la divisió del Regne Unit però hi ha filials i estem treballant perquè les dues que operen a Espanya no acabin igual. Esperem estar a temps per evitar la fallida", ha assegurat Maroto aquest dimarts.

La ministra de Turisme ha reclamat al govern britànic que ampliï el pla de contingència que ha desplegat i el nombre de vols perquè els 150.000 britànics afectats per la fallida de l'agència de viatges puguin tornar al Regne Unit. El govern de Pedro Sánchez calcula que hi ha 53.000 britànics a l'Estat -23.000 més de la xifra calculada per Londres- que no poden tornar a casa per la fallida del touroperador, dels quals 5.000 es troben a Catalunya. A Thomas Cook li ha reclamat que faciliti més informació sobre els paquets turístics venuts que no podrà operar.

Reyes Maroto ha reunit aquest dimarts a Madrid els consellers de Turisme de les comunitats autònomes més afectades per la desaparició del grup, Catalunya, les Illes Balears, País Valencià, Canàries i Andalusia, per abordar la situació. Per part de la Generalitat hi ha assistit el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono. Segons dades del Govern, Thomas Cook deixarà de pagar entre vuit i deu milions als hotels catalans, sobretot de la Costa Daurada i la Costa Brava, per la seva fallida. Bono ha destacat que s'estan operant vols perquè els britànics atrapats puguin tornar a casa.

Diversificació d'operadors turístics

El director general de Turisme ha destacat que l'impacte sobre el sector turístic a Catalunya de la fallida de Thomas Cook serà menor que a les Illes Balears o a Canàries per la diversificació dels operadors turístics. "El britànic és el segon mercat de turistes però en els últims anys hi ha hagut una redistribució del risc amb altres operadors i comercialitzacions diverses, com la digital, que ha fet disminuir la quota de Thomas Cook", ha subratllat Octavi Bono. El grup turístic portava anualment a Catalunya uns 80.000 turistes britànics entre maig i setembre.