Thomas Cook ja deixa factures milionàries

Mentre autoritats, bancs i empreses miren de posar un tallafoc efectiu a la caiguda de l’imperi de Thomas Cook, al llarg del dia d’ahir es començava a concretar l’abast d’una crisi que per als més pessimistes podria arribar a ser “un Lehman Brothers del turisme”.

De moment, la presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, Maria Frontera, ha fet públic que els impagats que hauran d’afrontar les empreses del sector es calculen en prop de 100 milions d’euros. Frontera va explicar, a més, que alguns establiments de les Illes s’estan plantejant avançar el final de la temporada turística com a conseqüència de la fallida de Thomas Cook.

Aquest impacte respon a una particularitat del funcionament del sector: els clients paguen a Thomas Cook, que subcontracta els paquets a aerolínies, hotels, restaurants, museus o parcs, però paga a 60 dies, amb la qual cosa després d’una fallida queden impagats.

Els empresaris, però, no són els únics que s’han de gratar la butxaca. El govern britànic va concloure ahir que l’operació per repatriar els britànics que Thomas Cook ha deixat penjats arreu del món (prop de 150.000) li costarà uns 100 milions de lliures (112 milions d’euros). Ho va explicar en una compareixença el ministre de Transport, Grant Shapps, que va calcular que el cost serà el doble del que va suposar repatriar els afectats per la fallida de l’aerolínia Monarch, fixat en 50 milions de lliures (quasi 56 milions d’euros). “Ara sabem que els esforços de repatriació per Thomas Cook són aproximadament del doble i són més complicats”, va afirmar.

Shapps va haver de respondre a les crítiques que ha rebut l’executiu britànic per no haver evitat la fallida d’una empresa que va caure amb un deute d’uns 1.200 milions de lliures. Segons va explicar, fer-ho hauria suposat una pèrdua de diners i a l’executiu li preocupava que igualment hauria hagut de pagar el retorn dels turistes des d’arreu del món. Cal recordar que al Regne Unit l’estat es fa càrrec d’aquestes situacions, cosa que no passa, per exemple, a Alemanya, on els turistes involucrats en una situació així s’han de pagar el seu retorn.

Condor se’n surt, per ara

Ahir mateix el govern alemany signava una garantia per atorgar a la filial alemanya Condor finançament durant sis mesos per un valor de 380 milions d’euros. A més, va anunciar que es blindarà des del punt de vista societari davant possibles reclamacions de l’empresa matriu, la insolvent Thomas Cook Group. Aquest compromís quedarà subjecte a l’aprovació de la Comissió Europea, que haurà d’assegurar-se que el crèdit pont no constitueix una ajuda d’estat.

Aquesta mesura es prenia mentre ahir mateix es produïen en cascada noves insolvències en el grup britànic. Les seves filials alemanya i polonesa -Thomas Cook GmbH i Neckermann Polska- es van declarar insolvents després de l’enfonsament de la matriu del grup de turisme.

Ahir mateix uns 140.000 clients viatjaven amb alguna de les marques insolvents de Thomas Cook (Neckermann, Oeger Tours, Air Marin i Bucher Reisen), tot i que no quedava encara clar quines conseqüències tindria l’anunci per als viatgers.