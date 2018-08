Thunder Glasses capta 300.000 euros i aposta per nous productes

Amb l’arribada de la calor els diferents mercats d’estiu que es fan al llarg del litoral català comencen a obrir les portes. L’empresa catalana Thunder Glasses, especialitzada en el disseny i la venda d’ulleres de sol low cost, va voler aprofitar aquests events per donar a conèixer la seva marca. Al juny la bona acollida que van tenir els seus models els va portar a tancar una ronda de finançament de 300.000 euros. Amb tan sols un any de vida, la marca ja pensa a expandir-se.

Ara mateix les ulleres d’aquesta start-up catalana estan disponibles als mercats d’estiu i també a través de la seva web. No obstant això, l’empresa inaugurarà una botiga física a Sabadell a principis de setembre i té pensat obrir noves línies de negoci. “L’any vinent llançarem una línia de rellotges i dissenyarem màscares per esquiar”, assegura Miriam Lao, una de les cofundadores del projecte.

Segons la mateixa companyia, gran part de l’èxit del seu producte rau en una característica que “molt poques empreses ofereixen”. Les ulleres de Thunder Glasses utilitzen vidres polaritzats, que tenen protecció ultraviolada i eliminen els reflexos del sol per veure-hi amb més nitidesa. Malgrat tot, els usuaris també poden demanar vidres sense polaritzar. Dissenyar les ulleres, fabricar-les a la Xina i rebre-les no comporta més d’un mes. És per això que, des de Thunder Glasses, consideren que “adaptar-se a nous models és un procés molt ràpid”.

Aposta per la venda presencial

Tot i estar disponibles a través de la botiga online, els models de la marca es comercialitzen sobretot de manera presencial. “Perquè la gent ens conegui, necessitem 10.000 consumidors que vegin i toquin les ulleres”, opina Lao. És per això que l’empresa ha aprofitat la temporada d’estiu i s’ha instal·lat a mercats com el White Summer, el Roc de Sant Gaietà o el Sitges Market. Des de l’empresa indiquen que els resultats han superat “totes les expectatives”. “Quan vam anar al mercat de Roda de Berà ens vam preparar un estoc per tenir 50 ulleres al dia; aquest estiu estem venent entre 60 i 70 ulleres diàries”, diu Lao. Per cobrir tota la demanda, Thunder Glasses gairebé ha triplicat el personal: als quatre cofundadors del projecte s’hi han afegit fins a set treballadors.