Tiendeo frega els 10 M€ i entra en els bàners de publicitat

La start-up barcelonina Tiendeo arriba als vuit anys amb un gir del seu model de negoci. L’empresa fundada per les bessones Eva i María Martín i Jonathan Lemberger -i especialitzada en la digitalització de catàlegs per a comerços- va tancar el 2018 amb una facturació de 9,5 milions d’euros. L’objectiu de la companyia era arribar als 10 milions, però la fluctuació de les divises a l’Amèrica Llatina -on té una presència important- ha fet que els ingressos quedessin per sota de l’esperat. Per al 2019 l’ambició és més gran i la tecnològica vol arribar als 18 milions d’euros en ingressos. A diferència d’altres start-ups catalanes, Tiendeo sí que va acabar l’exercici amb uns beneficis de 750.000 euros, que l’empresa reinvertirà sense repartir dividends.

Abans d’arribar a la primera dècada, la plataforma ha decidit obrir una nova pota de negoci. Fa dos anys Tiendeo va començar a testejar una nova tecnologia per geolocalitzar i extreure dades dels patrons de compra dels seus consumidors. És a dir, podia saber si, després que un usuari consultés el catàleg de promocions d’un supermercat dins la seva aplicació, acabava comprant en aquesta mateixa botiga. Tota aquesta informació ha servit perquè ara l’empresa llanci el producte Tiendeo Engage, un servei per gestionar campanyes amb bànersde publicitat a audiències segmentades. “Tenim el coneixement per portar el client cap al punt de venda físic”, assegura Martín. Entre els seus clients hi ha grans cadenes com Carrefour o Leroy Merlin.

Integració a França

El 2018 Tiendeo es va comprar l’empresa francesa Pubeco, que segons Martín és una de les primeres companyies que va arrencar el model de bustiada online a Europa. “Va ser una compra d’actius”, explica l’emprenedora. De fet, els fundadors de Pubeco van sortir del projecte, mentre que Tiendeo es va quedar amb la base d’usuaris i dues persones de l’equip TIC. Tot i així, la tasca comercial per al mercat francès es fa a Barcelona. En la seva expansió, durant el 2018 Tiendeo també va obrir a Suïssa, Romania, la República Txeca, Estònia, els Emirats Àrabs, el Marroc i Bulgària. A més, va estrenar unes segones oficines a Barcelona per acollir la seva plantilla de 150 empleats i en va inaugurar unes altres al Brasil.